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Минюст США подаст апелляцию на разрешение суда о приобретении Time Warner
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Минюст США подаст апелляцию на разрешение суда о приобретении Time Warner 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images
Министерство юстиции США подаст апелляцию на разрешение суда о приобретении AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд Об этом сообщает CNN.
В прошлом году американское ведомство подавало иск против данной сделки. В минюсте считают, что слияние компаний навредит американским потребителям, поскольку это приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также помешает конкуренции.
В июне сообщалось, что крупнейшая телекоммуникационная компания в мире AT&T объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner за $85 млрд
Гендиректор AT&T Рандалл Стивенсон пообещал, что компания изберет «новый подход к тому, как работает индустрия медиа и развлечений».
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