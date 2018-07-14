Ещё
Жители 6 муниципалитетов обсудят проект Стратегии развития Нижегородской области 16-22 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители 6 муниципалитетов обсудят проект Стратегии развития Нижегородской области 16-22 июля 

Нижегородская правда 8 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Летом текущего года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий, как территориального, так и отраслевого типа, по обсуждению проекта Стратегии. 16 июля стратсессии пройдут в Семенове (ул. Трех коммунистов, 15а, 09:00), Балахне (ул. Дзержинского, 45, 09:00) и Дзержинске (пл. Ленина, 1, 11:00, стратсессия отраслевого типа, социальный блок), 19 июля — в Первомайске (ул. Дмитрова, 6, 12:00), Лукоянове (с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76а, 10:00), а также в двух районах Нижнего Новгорода: Ленинском (ул. Даргомыжского, 11а, 09:00) и Канавинском (ул. Сергея Есенина, 37, 11:00).
Напомним, что проект Стратегии был передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были вовлечены представители всех муниципалитетов региона.
С середины июня любой желающий может ознакомиться с проектом Стратегии на специально созданном сайте —http://strategy.government-nnov.ru. На портале можно внести свои предложения в драфт документа, а также пройти опрос по интересующим направлениям Стратегии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пошаговая инструкция расположена в так называемом руководстве пользователя — http://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/manual.
18+
Нижегородская правда: последние новости
Глеб Никитин: «Нижегородцы провели на «Иннопроме-2018» более 350 переговоров» Обсуждение стратегии развития региона набирает обороты Мировой лидер в области информационных технологий и сетей Cisco будет участвовать в создании цифровой экономики Нижегородской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой170
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте69
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой163
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение