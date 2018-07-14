Жители 6 муниципалитетов обсудят проект Стратегии развития Нижегородской области 16-22 июля

Летом текущего года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий, как территориального, так и отраслевого типа, по обсуждению проекта Стратегии. 16 июля стратсессии пройдут в Семенове (ул. Трех коммунистов , 15а, 09:00), Балахне (ул. Дзержинского, 45, 09:00) и Дзержинске (пл. Ленина, 1, 11:00, стратсессия отраслевого типа, социальный блок), 19 июля — в Первомайске (ул. Дмитрова , 6, 12:00), Лукоянове (с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76а, 10:00), а также в двух районах Нижнего Новгорода: Ленинском (ул. Даргомыжского, 11а, 09:00) и Канавинском (ул. Сергея Есенина, 37, 11:00).

Напомним, что проект Стратегии был передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были вовлечены представители всех муниципалитетов региона.

С середины июня любой желающий может ознакомиться с проектом Стратегии на специально созданном сайте —http://strategy.government-nnov.ru. На портале можно внести свои предложения в драфт документа, а также пройти опрос по интересующим направлениям Стратегии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пошаговая инструкция расположена в так называемом руководстве пользователя — http://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/manual.

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