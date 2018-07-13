Макрон и Меркель проигнорировали выпады Трампа

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Сегодня, во время импровизированной пресс-конференции по итогам саммита НАТО, президент Трамп заявил об «огромном прогрессе», достигнутом союзниками. Также он добавил, что страны-члены НАТО договорились об увеличении расходов на фоне угрозы выхода США из НАТО. «Думаю, это вполне возможно», — ответил Трамп на вопрос о том, не собирается ли он вывести США из НАТО, не получив одобрение Конгресса. Правда, есть одна проблема: сначала французский президент Макрон, а затем Ангела Меркель практически напрямую отрицали претензии Трампа на заключение соглашения о расходовании средств. Эммануэль Макрон, когда его попросили подтвердить или опровергнуть заявление Трампа, ответил, что планы остаются неизменными: «Все стороны согласились на увеличение расходов на тех условиях, которые были обговорены в 2014 году. Все согласились выполнить ранее взятые на себя обязательства. Мы подтвердили бюджетную стратегию, отвечающую нашим потребностям». Меркель выразилась довольно уклончиво: «Мы всегда должны определять что еще можно сделать». "Нам нужно обсудить то, в какой степени мы можем больше внимания уделять обороне. Мы рассмотрели текущую ситуацию. Но, учитывая дискуссию среди европейских союзников, не только американской стороны, нам нужно постоянно задаваться вопросом, что еще мы можем сделать", — заявила Меркель. Как и после встречи G7, Трамп не оставил после себя ничего, кроме путаницы в словах. Стоит отметить, что только пять из 28 стран-членов НАТО, а именно США, Греция, Польша, Эстония и Великобритания, выполняют поставленные цели по тратам 2% ВВП на оборону. Поэтому Трамп за время президентского срока будет пытаться заставить и другие страны-члены блока повысить свои военные расходы. Альянс повысил общие расходы впервые за последние 20 лет в 2015 г., однако большая часть этого роста расходов пришлась на США.

Государственные расходы на безопасность стран, % ВВП США тратят наибольшую долю своего ВВП на оборонку — 3,61%. Вторая страна-член НАТО, которая тратит наибольшую долю ВВП на оборонку, — это Греция (2,38%), по данным НАТО. А вот Германия в прошлом году потратила 1,19% ВВП, Франция — 1,78% ВВП. Канада, Словения, Бельгия, Испания и Люксембург — менее 1% ВВП. НАТО признает, что фактически полностью зависит от США, которые поставляют необходимые средства, включая средства на разведку, дозаправку топливом в полете, баллистические ракеты и РЭБ с использованием бортового оборудования. НАТО настаивает на том, чтобы лимит в 2% ВВП соблюдался более серьезно. Еще в 2014 г. все страны-члены блока, которые тратили меньше заявленного минимума, должны были нарастить военные расходы, чтобы достичь поставленной цели за десять лет. Германия поддерживает значительный профицит торгового баланса с США, что обусловлено ростом ее экспорта. Но немецкие чиновники неоднократно указывали администрации Трампа, что когда дело доходит до автомобильной промышленности, которая в центре внимания президента, немецкие фирмы BMW и Mercedes производят большую часть своих автомобилей на американском рынке, нанимая тысячи рабочих и проводя американский экспорт автомобилей в остальной части Америки. Вопреки жалобам администрации Трампа немецкие власти выступили против европейской денежно-кредитной политики ЦБ, которая ослабила евро и сделала немецкий экспорт дешевле. Выпады Трампа привели к тому, что уже в ноябре 2017 г. Евросоюз официально открыл новую эру сотрудничества в сфере обороны, предполагающую реализацию программы совместных инвестиций в военное оборудование, исследования и разработки, известную как «Постоянное структурированное сотрудничество» (PESCO). Министры иностранных дел и обороны 23 стран ЕС подписали в Брюсселе пакт по обороне, нацеленный на усиление сотрудничества внутри блока. Документ обретет юридическую силу, после того как его одобрят лидеры блока на саммите ЕС в середине декабря. Отныне ЕС будет играть более согласованную роль в решении международных кризисов, одновременно снижая зависимость от США.PESCO призвана сократить количество различных систем вооружений в Европе и содействовать региональной военной интеграции. Она также предназначена для совместной подготовки военных офицеров. Совместное развитие военного потенциала ЕС позволит блоку проводить операции отдельно или совместно с НАТО. Федерика Могерини назвала сделку «историческим моментом в оборонной системе Европы». По ее словам, PESCO служит дополнением к НАТО, в которой состоят 22 из 28 стран ЕС. Она считает, что у ЕС есть инструменты для борьбы с гибридной войной — использование обычного оружия наряду с пропагандой и кибератаками — то, что военный альянс не имеет в своем распоряжении. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался об этом соглашении как о «великом шаге на пути к самообеспечению и укреплению политики безопасности и обороны Европейского союза», что является важной вехой в развитии Европы. Независимый военный потенциал ЕС ослабит НАТО и положит конец зависимости Европы от США. Для Швеции и Финляндии, членов ЕС, не состоящих в НАТО, союз в ЕС может оказаться более предпочтительным, чем с НАТО. В конце концов, европейские государства впутались в военные конфликты в Ираке и Афганистане на почве солидарности с США, а не потому, что были задеты интересы европейских стран. Только этих двух примеров достаточно, чтобы отдать предпочтение европейским, а не трансатлантическим интересам в сфере безопасности. Довольно часто эти интересы не совпадают.