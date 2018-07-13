Напалм средневековья: в чем секрет главного оружия Византии

Не так давно вышел финальный эпизод 6 сезона весьма популярного сериала «Игра престолов», где одним из главных неодушевленных героев стал wildfire, «дикий огонь», эффективно использованный как инструмент политической борьбы. Огонь фигурирует в сериале не раз: во втором сезоне его поразительной разрушительной силе с продолжительным горением и взрывному эффекту не смог противостоять флот Станниса Баратеона.

Ясно, что символы, образы и многие принципы картины имеют четко различимый реальный исторический фон. Необузданная сила «дикого огня», очевидно, срисована с вполне историчной смеси, огня греческого, погубившего не одну тысячу жизней военных моряков.

Успех в средневековом сражении, сухопутном или морском, почти всегда зависел от мускульной силы его участников, остроты их оружия и тактического таланта их лидеров. Исход определялся механически, силой напора одной из сторон. Военное ремесло было довольно примитивным, и оружие химической природы сразу давало стопроцентное преимущество, причем как в тактическом, так и в моральном плане. Сцены горения кораблей и их экипажей, бессильно бросавшихся за борт и находивших там смерть от огнедышащих паров, сводили любую агрессию на нет и побуждали к бессильному отступлению.

«Огонь ромеев» представляет как раз тот редкий случай, когда простейшая химия древности породила огнедышащее чудовище, верно служившее последним римлянам-византийцам. Те же использовали верного слугу как цепного пса, сохраняя границы империи в том виде, в котором их сейчас можно наблюдать на исторических картах.

История открытия, характер наносимого урона и сочетание с морской водой

Изобретение смертоносного оружия традиционно приписывают Каллинику, носителю мирной профессии зодчего из сирийского Баальбека. Годом рождения «морского огня» стал 673 год христианской эры. Уже в следующем году предпринявшие осаду Константинополя арабы вынуждены были отступить, теснимые извергающими тридцатиметровые струи пламени византийскими судами.

Интересно, что часто используемое сейчас определение «греческий огонь» не совсем аутентично, ведь большинство современников называло смесь огнем морским, жидким или римским. Название, нам привычное, сочинили западные христиане в эпоху Крестовых походов.

Почему же история сохранила память о довольно примитивном средстве, да еще и в таком количестве воспоминаний современников? Достаточно сказать, что картины боев, где в схватке участвовали позолоченные львиные головы, извергавшие органическую смесь, отпечатывались в памяти зрителей и участников надолго.

Прочные механически, незамысловатые суда средневековых моряков быстро, как бы сказали сейчас, «выходили из строя». Мачты, паруса, канаты, корпуса кораблей горели без надежды уцелеть. Что и говорить об экипажах: угарный газ, поражения дыхательных путей, ожоги кожи, отравление фосфином (предположительно), ушибы и страшные переломы от падающих частей корабля оборачивались для моряков пожизненными увечьями, либо смертью.

Вода, казавшаяся здесь благом, только усугубляла процесс: при контакте состава с ней выделялся уже упомянутый фосфин, воспламеняющийся на воздухе. Только уксус, вино и песок могли остановить «дракона», как называл огонь хроникёр Седьмого крестового похода Жан де Жуанвиль.

Секретный состав и конструкция орудия

Состав греческого военного чуда до сих пор не раскрыт. Точнее сказать, современная химия считает негашеную известь, серу, сырую нефть и, вероятно, асфальт, наиболее очевидными слагаемыми огня. Видимо, химики добавляли фосфид кальция в свое прожорливое детище, отчего от контакта с водой выделялся газообразный фосфористый водород. Но это догадки, а оригинальная формула была утеряна еще в начале XIII века на волне смут в империи, и вероятность узнать аутентичный состав невелика.

Закат эры греческого огня сменяется временем подражаний ему. Множились непрямые аналоги и фантазии на тему его ингредиентов. Впечатлённые разрушительной силой почти бесконечного горения крестоносцы принесли вести об оружии ромеев в католический мир, где техники относительно успешно реализовали похожую смесь. Совместив серу и битум со смолой хвойных деревьев, те получили горючую массу, вполне соответствующую оригиналу.

Обуздание природной стихии не всегда удавалось средневековым метателям огня. Поскольку техника наведения, откровенно говоря, «хромала», иногда и корабли ромеев воспламенялись из-за невнимательности, неаккуратности или смертельной оплошности «операторов».

Касательно конструкции «пусковой установки» можно читать трактат «Тактика» императора Льва VI Философа. Судя по всему, огнеметный корабль был оснащен бронзовой трубой-сифоном на носу, укрепленной деревом дополнительно. Нагнетать воздух насосом византийцы умели: простейшие греческие и римские пожарные машины освоили сифон задолго до этого. Император рекомендовал офицерам метать огонь под защитой металлических щитов.

Анна Комнина, дочь Алексея I Комнина, повествуя о жизни своего родителя, коснулась и военных орудий. Она писала, что смола ели, смешанная с серой, выпущенная из тростниковой трубы и подожженная на конце, спалит лица врагов, как молния. Впрочем, она немного лукавила, скрывая истинный состав смеси. Битум, сырую нефть и негашеную известь она пропустила. Правда, это намеренное упущение: углеводороды Византия закупала преимущественно у арабских и сарацинских стран. Противники Константинополя могли запросто смешать ингредиенты, имевшиеся у них в избытке, и уровнять силы в противостоянии с восточными христианами.

Средневековое оружие сдерживания

Летальные вооружения всегда служили не только инструментом прямого действия, но и действия отсроченного, показывали, «что будет, если». Тем самым они с большим успехом сдерживали, предостерегали и запугивали соседа, сохраняя паритет между врагами.

Таинственный и смертоносный «римский огонь» для своего времени даже красноречивым молчанием повлиял на международную политику ничуть не меньше, чем красноречивые речи дипломатов и успехи военных. Обладание секретом делало Византию почти не уязвимой на море до тех пор, пока ее внутренние силы не стали иссякать, а соперники не стали применять аналоги.

Закономерно, что оружие такой потрясающей разрушительной силы считалось дарованным свыше. Так, император Константин VII Багрянородный в трактате «Об управлении империей» заклинает своего сына и преемника, Романа II, ни при каких обстоятельствах не раскрывать секретного состава. Он пишет, что божественный промысел открыл тайну смеси христолюбивому императору Константину I Великому.

Впрочем, страх перед горючей смесью с тех пор ушел навсегда. В наше время любители устанавливать исторические связи, видящие вокруг призраки древности, разглядели в морском огне пращура нынешнего напалма. Конечно, с технической точки зрения это едва ли так, но деструктивные эффекты обоих смесей, безусловно, похожи.