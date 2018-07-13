Руководство «Ростелекома» и «Рамблера» обсудит тренды цифровизации на «Территории смыслов»

ВЛАДИМИР, 13 июля. / ТАСС /. Топ-менеджеры компании «Ростелеком» , портала «Рамблер», крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru и самого большого в Европе технопарка «Сколково» выступят перед участниками профильной смены «Цифровой мир» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», которая пройдет во Владимирской области с 13 по 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Перед участниками образовательной площадки выступят представители компании «Ростелеком», портала «Рамблер», крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru и самого большого в Европе технопарка «Сколково». На смене «Цифровой мир» обсудят, возможно ли управлять стремительно развивающимися информационными технологиями, которые меняют способы взаимодействия потребителей с брендом, компанией, государством и, в конечном счете, нас друг с другом", — сообщили в пресс-службе.

Участниками смены, которая пройдет с 13 по 19 июля, станут около 1 тыс. молодых специалистов цифровой сферы — студенты технических специальностей, сотрудники ведущих IT-компаний, веб-аналитики, интернет-маркетологи, геймеры, киберспортсмены, блогеры, влогеры и SMM-специалисты. В течение шести дней смены им предстоит разработать концепцию программы позитивного контента и адаптированных для международного сообщества форматов продвижения России.

Партнерами смены выступают: «Ростелеком», Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), "Сбербанк" , онлайн-школа английского языка Skyeng.

Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня — 3 июля), «Образование будущего» (5-11 июля), «Цифровой мир» (13-19 июля), «Поколение доброй воли» (21-27 июля), «Эффективная политика» (29 июля — 4 августа), «Молодежная команда страны» (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии — авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого будет составлен персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год. Организатором форума «Территория смыслов на Клязьме» выступает Росмолодежь.