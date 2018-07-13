Как заполучить голливудскую улыбку: звездные примеры и советы эксперта

Глядя на ослепительно белые улыбки светских и голливудских красавиц, нетрудно решить, что все они без исключения результат работы стоматологов, которые с помощью брекетов, отбеливания, виниров создают недостижимый идеал. Но так ли это на самом деле? Марет Хашиева готова раскрыть тайны звездных зубов.

У Лейтон, скорее всего, зубы свои. Может быть, лишь два центральных резца подверглись художественной реставрации композитным материалом или керамическими винирами, эти зубы более яркие и выпуклые. Разница в цвете и форме довольно заметна. На остальных зубах верхнего ряда прослеживается неравномерное истирание — естественный вид зубов. Если бы мисс Лейтон украсила себя керамикой, то ее зубы были бы более симметричными, более плавной и идеальной формы. Хотя, помимо виниров, она, возможно, делала отбеливание для получения красивого цвета. И есть вероятность, что красотка прибегла к корректировке десневой улыбки.

У герцогини Сассекской, вероятно, своя, натуральная улыбка, без виниров или коронок, но зубы прошли отбеливание. Очевидно, такое хорошее состояние зубов объясняется тщательным, правильным уходом с самого детства. А может, дело в том, что Меган, которая была актрисой и играла Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры», позаботилась о красоте улыбки еще до того, как начала покорять сердце принца Гарри

У нее свои, совершенно натуральные зубы: отбеленные, возможно, прошедшие процедуру художественной реставрации. Но Меган не морочит себе голову тотальным преображением улыбки — в боковой части верхней челюсти нетрудно обнаружить некоторые проблемы с зубами: они не такие красивые и ровные, как у Ирины Шейк . Заметна легкая скученность — остатки былых проблем с прикусом, который Меган ранее исправила брекетами.

Экс-подруга Джуда Лоу, скорее всего, проходила ортопедическое лечение — это можно определить по двум передним резцам. На них установлены керамические виниры, но остальные зубы неидеальны: резец справа выступает немного вперед. Актриса в детстве могла носить брекеты. Также на некоторых зубах могут стоять виниры, а остальные подверглись отбеливанию, результат которого оказался неидеальным.

Конечно, сразу бросается в глаза, что ее зубы абсолютно симметричны, и с правой, и с левой стороны. Это говорит о том, что улыбка Ирины искусственная, ведь натуральные зубы такой идеальной симметрией не отличаются. Девушка установила виниры либо цельнокерамические коронки, причем пошла на тотальное протезирование обеих челюстей, потому что отдельно подогнать верхний и нижний зубные ряды с такой точностью довольно сложная и не всегда выполнимая задача. Что еще изобличает искусственность улыбки? Так называемые щечные коридоры, при которых в улыбке обнажаются почти все зубы до шестерок. Эти коридоры заполненные, чего не бывает при улыбке естественного происхождения.

Что касается формы губ, то здесь очевидна работа косметолога. Может, частично это было связано с требованиями ортопедического лечения, потому что не всегда удается создать идеальный контур улыбки, если есть некоторые дефекты — например, с одной стороны губы шире, а с другой — уже. Так что косметология тут неразрывно связана со стоматологией.

Блейк использовала керамические виниры для получения красивой улыбки, но установила их не на все зубы, на что указывает небольшая выпуклость клыков. Хотя у некоторых она наблюдается при не совсем правильном ортодонтическом лечении, у Блейк, учитывая идеальную плоскость зубов, стоят виниры.

Подводя итог, можно заключить, что лучшие друзья девушек — это не только бриллианты, но еще и виниры, отбеливание, а также цельнокерамические коронки. Именно с их помощью светские львицы и голливудские актрисы добиваются красивой улыбки.

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Фото: Instagram, Getty Images, Starface