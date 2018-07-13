СМИ: из французской конституции исключили различия по полу

Национальная ассамблея Франции приняла решение об исключении из конституции страны слова «раса» и запретила использовать в ней «разделение по половому признаку». Об этом стало известно газете «Известия» в пятницу.

Из сообщения радиостанции Europe 1 следует, что таким путем нижняя палата парламенат Франции решила обеспечить равенство всех граждан перед законом.

«Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии», — цитирует издание текст из новой редакции первой статьи конституции.

До этого там указывалось о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии».

За поправки в конституцию Франции отдали свой голос 119 парламентариев.

Радиостанция подчеркивает, что новая поправка начала действовать с 12 июля.