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СМИ: из французской конституции исключили различия по полу
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СМИ: из французской конституции исключили различия по полу 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Национальная ассамблея Франции приняла решение об исключении из конституции страны слова «раса» и запретила использовать в ней «разделение по половому признаку». Об этом стало известно газете «Известия» в пятницу.
Из сообщения радиостанции Europe 1 следует, что таким путем нижняя палата парламенат Франции решила обеспечить равенство всех граждан перед законом.
«Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии», — цитирует издание текст из новой редакции первой статьи конституции.
До этого там указывалось о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии».
За поправки в конституцию Франции отдали свой голос 119 парламентариев.
Радиостанция подчеркивает, что новая поправка начала действовать с 12 июля.
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