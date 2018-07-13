В Германии планируют увеличить долю перерабатываемой пластиковой упаковки

Местные издания отмечают, что комплекс мероприятий, направленных на увеличение показателя рециклинга упаковочных материалов будет подкреплен внесением изменений в действующую нормативно-правовую базу. Разработанный законопроект вступит в силу уже в будущем году.

Ожидается, что к 2022 году в стране будет перерабатываться около 63% пластиковых отходов (на сегодняшний день — 36%). Доля перерабатываемых отходов бумаги, стекла, картона, металла вырастет до 90%. Параллельно будет стимулироваться использование многоразовой упаковки.