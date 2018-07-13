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По просьбе жителей района проведут реконструкцию мусорной площадки на 8-й улице Соколиной горы
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По просьбе жителей района проведут реконструкцию мусорной площадки на 8-й улице Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 10 часов назад
Обновление контейнерной площадки запланировано у дома № 8 корпус 2 на 8-й улице Соколиной горы.
Здесь проведут работы по укладке двух кирпичных корпусов площадью по четыре квадратных метра каждый для мусорных контейнеров. На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора было одобрено предложение отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству управы района Соколиная гора, касающееся внесения еще одного адреса в список контейнерных площадок, которые подлежат обновлению.
Просьба поступила от жильцов дома, подчеркнули в управе. Напомним, что летом нынешнего года ремонт контейнерных площадок запланировано провести по десяткам адресов.
Фото: с сайта icmos: РИА Новости.
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