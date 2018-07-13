Финская Kemira заявила о подорожании отдельных препаратов для ЦБП

Представители финского производителя предупредили, что в связи с повышением цен на сырье и увеличением затрат на производство препаратов FennoSize, вынуждены на 15% увеличить стоимость их реализации. Предыдущее повышение стоимости препаратов этой группы было зафиксировано в начале текущего года.

Химические реактивы FennoSize широко применяются при производстве картона и бумаги. Они используются для обеззараживания исходного сырья, осаждения шлама и повышения влагостойкости выпускаемой продукции.

На сегодняшний день концерн Kemira является одним из ведущих европейских производителей химических реактивов для целлюлозно-бумажной отрасли.