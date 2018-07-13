Пригласивший иностранца гражданин заплатит четыре тысячи, если гость не уедет вовремя

Пригласив иностранного гражданина в Россию , граждане или юридические лица будут нести за него ответственность — обеспечивать выезд из страны, как только истечёт срок пребывания, и следить, чтобы вместо заявленного при въезде визита к родственникам иностранец не устроился на работу. 13 июля Совет Федерации планирует одобрить такой пакет законопроектов, внесённый Правительством. Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предполагают, что за соблюдением правил нахождения иностранца на территории России должна следить принимающая сторона, а изменения в КоАПе предусматривают ответственность для тех, кто этого делать не будет. Административный штраф составит от двух до четырёх тысяч рублей для граждан, от сорока пяти до пятидесяти тысяч для должностных лиц и от четырёхсот до пятисот тысяч рублей для юридических лиц. В 2017 году территориальные органы МВД России пресекли более 136 тысяч правонарушений, когда иностранные граждане остались в стране после того как у них истёк срок пребывания, или нашлись расхождения между заявленной при въезде целью нахождения в России и фактической деятельностью иностранцев на её территории. По мнению Правительства, установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории Российской Федерации, норм миграционного законодательства страны. «Идея о том, чтобы работодатель нёс ответственность за мигрантов, которых он приглашает на работу, на мой взгляд, уже даже презревшая, и её, кончено, надо поддерживать», — прокомментировал закон « Парламентской газете » первый зампредседателя Комитета по делам национальностей Михаил Старшинов