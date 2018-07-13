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Пенсионерка увидела гифку, испугалась и взмолилась о помощи
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Пенсионерка увидела гифку, испугалась и взмолилась о помощи 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Бабушка сотрудника Forbes Алекса Конрада (Alex Konrad) увидела гифку в семейном групповом чате и испугалась. Об этом корреспондент написал на своей странице в Twitter.
Пенсионерка получила анимированное изображение хлопающего американского комика и актера Стива Харви. Спустя несколько минут пожилая женщина неожиданно отреагировала на гифку, насмешив остальных членов семьи.
«Помогите?! Кто этот человек, который хлопает наверху? Зачем?» — написала бабушка в общем чате. Родственники попытались объяснить ей, как работают GIF-изображения, однако этих доводов ей не хватило. Поэтому женщина пошла разбираться в магазин Verizon, где она покупала свой смартфон.
Сотрудник компании сказал ей, что анимированная картинка зациклена, однако в конце концов мужчина на гифке прекратит хлопать. Бабушка спросила, разряжается ли от этого телефон, на что работник Verizon сказал «вообще нет» и ушел, оставив пенсионерку в недоумении.
Позднее Конрад связался с родственницей и объяснил ей во всех подробностях суть работы гифок. «Теперь она знает, почему Харви продолжает хлопать и как его удалить. Но она говорит, что хочет его пока сохранить», — заявил журналист в интервью Mashable.
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