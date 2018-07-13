Ещё
Вещь дня: футбольный мяч из бархата Deluxe Ball
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вещь дня: футбольный мяч из бархата Deluxe Ball 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем
Вещь дня в деталях На излете главного спортивного события года, чемпионата мира по футболу 2018, тем, кто еще не успел приобрести сувениры мундиаля, лучше поспешить. И если набор стандартных магнитиков с видами стадионов чемпионата, или плюшевый символ ЧМ-2018 волк Забивака кажутся вам недостаточно изысканными, присмотритесь, к чему-то стоящему. Стоящему настолько дорого, чтобы покупка как минимум, запомнилась надолго.
Дизайнеры adidas специально для московского ЦУМа выпустили ограниченную партию футбольных мячей Deluxe Ball. Вопреки ожиданиям, играть ими в футбол не рекомендуется. Максимум — подкинуть на руке, обтянутой белой перчаткой (не оставлять же на тонкой материи отпечатки соуса от хот-догов), сообщая гостям, что «кажется прикупил эту вещицу по случаю, во время чемпионата мира».
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1814695202768541409_182378151"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Золотое шитьё по чёрному бархату, напоминающее дизайном одежду русских царей, и инкрустация кристаллами не располагают к активному досугу, но выглядят более чем эффектно.
Teleprogramma.pro: последние новости
Акинфеев переживает кризис в отношениях с женой У Неймара пропало желание переходить в «Реал» Эвелина Бледанс прокомментировала новый роман с молодым актером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера129
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ194
Россияне скупают жилье в Турции81
Россия назвала замену «Армате»203
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение