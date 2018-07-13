Вещь дня: футбольный мяч из бархата Deluxe Ball

Давайте поиграем

Вещь дня в деталях На излете главного спортивного события года, чемпионата мира по футболу 2018, тем, кто еще не успел приобрести сувениры мундиаля, лучше поспешить. И если набор стандартных магнитиков с видами стадионов чемпионата, или плюшевый символ ЧМ-2018 волк Забивака кажутся вам недостаточно изысканными, присмотритесь, к чему-то стоящему. Стоящему настолько дорого, чтобы покупка как минимум, запомнилась надолго.

Дизайнеры adidas специально для московского ЦУМа выпустили ограниченную партию футбольных мячей Deluxe Ball. Вопреки ожиданиям, играть ими в футбол не рекомендуется. Максимум — подкинуть на руке, обтянутой белой перчаткой (не оставлять же на тонкой материи отпечатки соуса от хот-догов), сообщая гостям, что «кажется прикупил эту вещицу по случаю, во время чемпионата мира».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1814695202768541409_182378151"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Золотое шитьё по чёрному бархату, напоминающее дизайном одежду русских царей, и инкрустация кристаллами не располагают к активному досугу, но выглядят более чем эффектно.