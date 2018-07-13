Осенью в Москве установят более 18 тысяч светодиодных фонарей

К октябрю на московских улицах станет светлее: в округах столицы установят более 18 тысяч фонарных столбов и светильников. Об этом говорится в документации департамента по конкурентной политике.

Больше всего подсветят территории юга, юго-запада и юго-востока столицы. В каждом из этих районов установят больше двух с половиной тысяч элементов освещения. Еще около двух тысяч опор освещения установят в северо-восточном и восточном округах. Меньше всего осветят территорию ТиНАО — там поставят чуть более 330 штук. Все дополнительные элементы освещения планируют установить во дворах жилых домов и у образовательных учреждений.

"Целью выполнения работ является обеспечение искусственным освещением территории города Москвы в темное время суток", — говорится в документации.

По словам старшего инженера лаборатории Всероссийского научно-исследовательского светотехнического института (ВНИСИ) Алены Кузнецовой, современные фонари способны достаточно хорошо осветить любой городской двор.

"Современные светильники сейчас ставятся на базе светодиодов. Используя вторичную оптику, можно создать любую кривую силы света (графическое изображение распределения света в пространстве — прим. ред.), которая нужна, и любое распределение этого света в пространстве", — пояснила она.

При этом, по ее словам, сейчас Москва — «переосвещенный» город. «Москва является очень светлым городом, а в некоторых районах норма по освещению даже превышена», — объяснила она.