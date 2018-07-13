5 мифов о хостелах, в которые не стоит верить

Если вы стараетесь обходить эти места стороной, потому что там «грязно и иногда попадаются не совсем адекватные соседи», тогда этот материал точно будет вам полезен. Мы собрали самые популярные мифы о хостелах и рассказываем о том, что же там происходит на самом деле.

Миф №1: «Там дешево, поэтому никакого сервиса ждать не стоит»

На самом деле: безусловно, это не отель в престижном районе, но и там тоже есть свои несомненные преимущества. Во-первых, привлекательная цена. Для бюджетного туриста будет весьма неразумно тратить баснословную сумму на 1-2 ночи в отеле, когда можно остановиться в хостеле, а сэкономленные деньги потратить, скажем, на те же экскурсии. Во-вторых, обеспечение комфорта зачастую там не уступает комфортабельным гостиницам, ведь в каждом хостеле есть администратор и хаускипер, которые как раз и следят за порядком, чистотой и, разумеется, дисциплиной.

Миф №2: «Там много странных личностей, поэтому небезопасно»

На самом деле: конечно, все люди разные, и то, что кажется нормальным для одних, может вообще не соответствовать, например, вашим представлениям о жизни. Но помните, что все вопросы можно решить мирным путем, не доводя ситуацию до абсурда или конфликта. Просто аргументируйте свою позицию и постарайтесь сами тоже не провоцировать скандал. Будьте добрее! Что касается ценных вещей, то в каждом хостеле есть специальные ящички, закрывающиеся на ключ или даже сейфы, за которыми следит администратор.

Миф №3: «Там невозможно выспаться нормально»

На самом деле: разумеется, никто не станет ходить на цыпочках, если вдруг вы решили прилечь и отдохнуть. Однако будьте уверены, что люди, выбирающие для ночлега хостелы, понимают, что необходимо ценить личный покой, поэтому не будут специально топать ногами, устраивать шумную вечеринку в вашей комнате или громко смеяться, разговаривая с кем-то по скайпу на полной громкости. Но если вы все же сомневаетесь, что сможете как следует выспаться в общей комнате, тогда просто заранее захватите с собой беруши и специальную маску для сна. К тому же для особых приверед есть и отдельные комнаты, которые стоят ненамного дороже, чем обычное койко-место.

Миф №4: «Там неуютно и некомфортно»

На самом деле: безусловно, это не пятизвездочный отель, поэтому стоит умерить свои амбиции и не требовать от администрации хостела то, что, по вашему мнению, обязательно должно входить в стоимость услуги. И пусть там не будет джакузи или бара с набором элитных напитков, однако основными вещами, необходимыми для нормального отдыха, там вас точно обеспечат. Кроме того, во многих хостелах даже предусмотрено что-то вроде завтрака, поэтому за такую цену вы получаете вполне бюджетный и нормальный вариант.

Миф №5: «Подобные места одинаковы, поэтому увидев один, считай, что видел все»

На самом деле: не прав тот, кто считает, что все хостелы на одно лицо, и побывав в одном, можно сделать выводы об остальных тоже. На самом деле каждый из них отличается по характеру, интерьеру и даже уровню сервиса предлагаемых услуг. Например, в Амстердаме можно скоротать ночь в уютном хостеле-корабле, в Стокгольме — в хостеле-самолете Boeing 747, а в Латвии даже почувствовать себя заключенным, выбрав в качестве ночлега тюрьму, переделанную в комфортный хостел.

Текст: Юлия Кальницкая

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