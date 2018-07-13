Ещё
Осторожней с фото: вещи, которые лучше навсегда удалить из соцсетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

Осторожней с фото: вещи, которые лучше навсегда удалить из соцсетей 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Колоссальное число людей по всему миру пользуются социальными сетями, но большинство забывает позаботиться о собственной безопасности в интернете. Нужно следовать советам экспертов, чтобы защитить свои персональные данные и снизить риск возникновения неприятностей из-за деятельности злоумышленников.
Номер телефона
Не стоит афишировать свой номер телефона, поскольку из-за этого могут появиться не только назойливые поклонники, но и более серьезные проблемы. Например, повышается риск взлома аккаунтов, прикрепленных к номеру, а также он может стать участником рассылки спама. Местоположение
Почти всегда пометки геолокации ставятся автоматически, но эту функцию стоит отключить для собственной безопасности. Лучше не давать незнакомцам настолько важную информацию о себе, к примеру, любимое место отдыха, адрес дома и прочее, поскольку у них могут быть недобрые намерения. Дата рождения
Важность даты рождения находится наравне с домашним адресом и номером телефона, поэтому не стоит передавать эту информацию незнакомцам. К тому же, это знание помогает при взломе личного аккаунта и даже банковского счета. Планы
Нельзя делиться своими планами о предстоящих путешествиях в интернете, поскольку это может стать отличным шансом для воров распланировать удачное ограбление. Более того, некоторые страховые компании отказывают своим клиентам в выплате после ограбления во время отпуска, если они поделились информацией о путешествии в социальных сетях. Фото
Хвастаясь билетами на концерт, в долгожданный отпуск и прочими документами не стоит забывать о мерах предосторожности. Нужно тщательно скрывать штрих код билета, поскольку злоумышленник может воспользоваться этим для прохода на мероприятие, для чего ему в большинстве случаев потребуется только фотография. Дети
Многие фотографы, которые путешествуют, сталкиваются с проблемой публикации снимков детей, поскольку для этого обязательно нужно получить согласие их родителей. Перед публикацией в сети фото собственного ребенка следует решить, можно ли показывать это незнакомцам и какие последствия могут нести данные действия. Репутация
Перед тем как опубликовать фотографию с вечеринки, «пьяные» кадры или любые другие снимки, которые можно показать своим друзьям, стоит здраво подумать. Есть риск, что фотографии могут увидеть родственники, коллеги и начальник, что может навредить репутации.]]>
Anews: последние новости
Перестань планировать. Ошибки, способные испортить отпуск Сливки нации, или как выглядят самые богатые женщины России Мизофоб и девственник, или странности великого Николы Теслы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина371
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера130
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ194
Россияне скупают жилье в Турции82
Россия назвала замену «Армате»203
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение