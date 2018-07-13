Осторожней с фото: вещи, которые лучше навсегда удалить из соцсетей

Колоссальное число людей по всему миру пользуются социальными сетями, но большинство забывает позаботиться о собственной безопасности в интернете. Нужно следовать советам экспертов, чтобы защитить свои персональные данные и снизить риск возникновения неприятностей из-за деятельности злоумышленников.

Номер телефона

Не стоит афишировать свой номер телефона, поскольку из-за этого могут появиться не только назойливые поклонники, но и более серьезные проблемы. Например, повышается риск взлома аккаунтов, прикрепленных к номеру, а также он может стать участником рассылки спама. Местоположение

Почти всегда пометки геолокации ставятся автоматически, но эту функцию стоит отключить для собственной безопасности. Лучше не давать незнакомцам настолько важную информацию о себе, к примеру, любимое место отдыха, адрес дома и прочее, поскольку у них могут быть недобрые намерения. Дата рождения

Важность даты рождения находится наравне с домашним адресом и номером телефона, поэтому не стоит передавать эту информацию незнакомцам. К тому же, это знание помогает при взломе личного аккаунта и даже банковского счета. Планы

Нельзя делиться своими планами о предстоящих путешествиях в интернете, поскольку это может стать отличным шансом для воров распланировать удачное ограбление. Более того, некоторые страховые компании отказывают своим клиентам в выплате после ограбления во время отпуска, если они поделились информацией о путешествии в социальных сетях. Фото

Хвастаясь билетами на концерт, в долгожданный отпуск и прочими документами не стоит забывать о мерах предосторожности. Нужно тщательно скрывать штрих код билета, поскольку злоумышленник может воспользоваться этим для прохода на мероприятие, для чего ему в большинстве случаев потребуется только фотография. Дети

Многие фотографы, которые путешествуют, сталкиваются с проблемой публикации снимков детей, поскольку для этого обязательно нужно получить согласие их родителей. Перед публикацией в сети фото собственного ребенка следует решить, можно ли показывать это незнакомцам и какие последствия могут нести данные действия. Репутация

Перед тем как опубликовать фотографию с вечеринки, «пьяные» кадры или любые другие снимки, которые можно показать своим друзьям, стоит здраво подумать. Есть риск, что фотографии могут увидеть родственники, коллеги и начальник, что может навредить репутации.]]>