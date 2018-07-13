В Екатеринбурге пройдут «Царские дни» 

С 13 по 18 июля на Урале пройдут «Царские дни», которые официально начнутся с визита патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Известно, что глава РПЦ привезет в Екатеринбург святыню — мощи Елизаветы Федоровны. В начале своего визита патриарх проведет паству в Храме на крови. Помимо официальной части в программе патриарха Московского запланированы визиты в Алапаевск и Верхотурье, которое называют духовной столицей Урала. В храмах Екатеринбурга состоятся службы и бдения, а в городе пройдут два крестных хода. Днем 16 июля — малый ход от станции Шарташ, куда были доставлены император и его семья, до Храма на крови. А в ночь на 17 июля — большой, или, как его называют служители, Царский крестный ход. Он пройдет от Храма на крови до монастыря на Ганиной Яме и символизирует последний путь царской семьи. Уже за несколько дней до официального начала «Царских дней» в монастырь на Ганиной яме стали прибывать паломники со всех стран. Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений рассказал на пресс-конференции, что почти каждый час туда прибывают автобусы с группами паломников. Уже прибыли группы из Австралии, Америки, Германии, Бельгии и Новой Зеландии. Известно, что для участия в Царских днях на Урал приедет около 100 тысяч паломников. Многие из них селятся в гостиницах города или у прихожан, но для части из них в сквере у ККТ «Космос», который расположен возле Храма-на-Крови, развернут палаточный лагерь, вместимостью в несколько тысяч человек. «Царские дни» не только духовное, но и культурно-историческое событие. В городе пройдут православные выставки, литературные и музыкальные концерты, а так же брифинги. Единственный мультимедийный парк-музей на Урале "Россия — моя история" готовится в эти дни работать без выходных, поскольку иностранные группы туристов уже забронировали огромное количество заявок на посещение. Напомним, что император Николай II, отрекшийся в 1917 году от престола, его семья, а так же прислуга были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева. Позже здание было снесено и уже 2003 году на его месте построили Храм-на-Крови. До сих пор не утихают споры о подлинности останков венценосной семьи, найденных в Ганиной яме. Научное международное сообщество настаивает на версии, что останки принадлежащие семье Романовых, были найдены в 1998 году в Поросенковом логу. Об этом же говорит серия экспертиз, проведенная в лабораториях США и Англии. Однако, Московский патриархат утверждает, что последним местом упокоения царской семьи стала Ганина яма, где в 2003 году выстроили большой поминальный комплекс. На священном синоде, который состоится 14 июля спор между этими двумя разными версиями захоронения царской семьи будет решен окончательно.