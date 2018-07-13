В библиотеке на Щербаковской проходит акция «Списанные книги»

Библиотека №84 предлагает соколинцам пополнить свои домашние собрания книг редкими и интересными изданиями.

В числе списанных книг — биографии Державина и Фадеева, Чернышевского и Андреева, Лескова, часть автобиографии Георгия Жукова . Есть также книги, посвященные уходу и выращиванию растений, справочники маляра и домашнего мастера, издания, посвященные вязанию. Для желающих представлены книги по политологии и истории, религии, философии и социологии, а также сатирический роман Гашека Похождения бравого солдата Швейка во время войны», «За стеклом» Робера и многие другие произведения.

Более 90 книг ожидают в книгохранилище желающих забрать их домой безвозмездно. Ознакомиться с их полным списком можно на официальном сайте акции. Адрес библиотеки: улица Щербаковская, дом 54.

Фото: icmos.ru.