Инициативы Татарстана столкнулись с «хайповыми инфоповодами» 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам четверга, 12 июля. Позиция Лилия Галимова в качестве представителя Казанского кремля рассказала о позиции республики по спорным вопросам повестки дня и даже месяца, если вывести за скобки чемпионат мира по футболу — итоги мундиаля, кстати, тоже подвели. По следам Арама Габрелянова, заявившего накануне о «русских татарах», в ходе брифинга вспомнили о языковом конфликте. «Шпильку» медиаменеджера в адрес Рустама Минниханова представитель администрации республики проигнорировала, отметив, мы имеем дело с «хайповым инфоповодом». А закон о языках Галимова «подняла», напомнив, что депутаты от Татарстана готовят поправки ко второму чтению. Очередное заседание рабочей группы пройдет в пятницу, 13 июля. Вторым пунктом повестки стала пенсионная реформа. Согласие комитета Госсовета РТ на повышение пенсионного возраста, как оказалось, не означает, что власти Татарстана поддерживают законопроект. Галимова призвала разграничивать мнение депутатов и администрации республики, добавив, окончательный вариант проекта закона никто не видел. Пока же продолжается дискуссия, в которой активное участие принимает Федерация профсоюзов РТ — от ее имени в Госдуму направили письмо с просьбой отказаться от проекта и взять на вооружение предложенные авторами инициативы. Решения Пять кандидатов выдвинулись на дополнительные выборы в Госсовет РТ по Чуйковскому одномандартному избирательному округу. Это экоактивист Юлия Файзрахманова, директор фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов, член КПРФ Алексей Серов, представитель ЛДПР Марсель Габдрахманов, кандидат от «Коммунистов России» Василий Новиков. Верховный суд Республики Татарстан вынес решение об увеличении компенсации Сергею Дроздову, чей брат погиб в отделе полиции «Юдино» в 2012 году. Сумма компенсации выросла в 5 раз, составив 50 тысяч рублей. Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М — «Белый лебедь», приступит к летным испытаниям в третьем или четвертом квартале 2019 года. А ВКС России образец передадут в 2021 году. Благотворительный фонд Тимура Исламова получил акт проверки управления Министерства юстиции России, где зафиксирована причина включения организации в реестр иностранных агентов. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе Нефтяного саммита РТ рассказал о подготовке правительством РФ специального отрицательного акциза на топливо и других мерах стабилизации цен на топливо. Хроники Три улицы в Казани закроют до 20 ноября. Опубликован график отключений горячей воды в Казани на июль 2018 года. Рустам Минниханов получил звание почетного разведчика недр. Доходы татарстанцев выросли вместе с задолженностью по зарплате.