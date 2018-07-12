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Перестань планировать. Ошибки, способные испортить отпуск
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Путевки в Турцию отдают почти даром

Перестань планировать. Ошибки, способные испортить отпуск 

Anews 11 часов назад
Фото: Anews
Отправляясь в долгожданное путешествие многие надеются, что они смогут обойтись без непредвиденных обстоятельств и отдых не будет испорчен. Никто не застрахован от неожиданностей, однако риск их возникновения можно существенно сократить, если воспользоваться советами опытных путешественников.
Вещи
Путешествовать с обилием багажа очень тяжело, поэтому при возможности лучше взять с собой только самое необходимое. Чтобы ничего не забыть можно составить список, а остальное оставить дома. Информация
Перед поездкой стоит посмотреть в интернете всю информацию о достопримечательностях и интересных местах населенного пункта. Также стоит прислушаться к советам людей, которые уже там бывали, чтобы не пропустить ничего важного. Планы
Нельзя планировать отпуск по часам, поскольку в путешествии возникает большое количество непредвиденных ситуаций. Стоит быть готовым к тому, что вся поездка может пойти не по плану, и постараться все равно приятно провести это время. Компания
В путешествии с компанией следует учитывать желания всех отдыхающих и выбирать маршрут, интересный всем. Для этого нужно обсудить планы каждого, поскольку некоторые заходят проводить ленивый отпуск на пляже, а другие — посещать экскурсии и шоппинг. Ожидания
Очень часто путешественники идеализируют ожидания от предстоящего отпуска, что часто приводит к разочарованию. Заядлые путешественники советуют в отпуске получать удовольствие даже от обычного проезда в автобусе и набираться впечатлений от нового места. Расслабление
Для каждого человека идеальный отпуск имеет уникальное представление. Чтобы определиться в своих ожиданиях от путешествия следует понять, что именно доставляет больше всего расслабления. Для кого-то это отдых на пляже, а некоторые предпочитают покорять горные вершины. Привычки
Во время поездки не обязательно отказывать себе в повседневных привычках, например, занятию хобби или спортом. На пляже можно почитать книгу или вышивать, а вечером совершить небольшую пробежку по окрестностям.]]>
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