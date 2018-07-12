Баснословные доходы Ким Кардашьян в Instagram шокировали американцев

Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год Ни для кого не секрет, что социальные сети могут приносить доход. Блогеры средней руки получают за посты немного, часто сотрудничество с брендами заканчивается натуральным обменом рекламы на продукцию. Раскрученные же аккаунты могут приносить колоссальные суммы владельцам.

Недавно в распоряжение американских СМИ попала информация, что, рекламный пост в Instagram популярной в США Ким Кардашьян стоит 500 тысяч долларов. Для сравнения, нынешний президент этой страны зарабатывает около 400 тысяч долларов в год.

Именно столько, согласно контракту с компанией Duchesnay USA, звезда получила за отпускаемое по рецепту лекарство для борьбы с симптомами токсикоза при беременности.

Фото: globallookpress