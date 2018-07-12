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Баснословные доходы Ким Кардашьян в Instagram шокировали американцев
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Баснословные доходы Ким Кардашьян в Instagram шокировали американцев 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Один пост в Instagram приносит Ким Кардашьян больше, чем зарабатывает президент США в год.
Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год Ни для кого не секрет, что социальные сети могут приносить доход. Блогеры средней руки получают за посты немного, часто сотрудничество с брендами заканчивается натуральным обменом рекламы на продукцию. Раскрученные же аккаунты могут приносить колоссальные суммы владельцам.
Недавно в распоряжение американских СМИ попала информация, что, рекламный пост в Instagram популярной в США Ким Кардашьян стоит 500 тысяч долларов. Для сравнения, нынешний президент этой страны зарабатывает около 400 тысяч долларов в год.
Именно столько, согласно контракту с компанией Duchesnay USA, звезда получила за отпускаемое по рецепту лекарство для борьбы с симптомами токсикоза при беременности.
Фото: globallookpress
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