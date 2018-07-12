Мэй напомнила Трампу о «российской агрессии»

"Всегда и вновь общие нити, удерживающие нас вместе — наша общая история, наши общие ценности, наш общий язык и культура — вдохновляют на взаимное уважение и на то, чтобы сделать США и Великобританию не только ближайшими партнерами, но и лучшими друзьями", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости фрагменте текста приветственной речи, с которой Мэй выступила перед торжественным ужином в честь Дональда и Мелании Трамп во дворце Бленхейм в графстве Оксфордшир.

"И сегодня дружба проявляет себя разными способами. Как было во времена Черчилля, и во многие годы до и после, эта дружба проявляется в наших общих усилиях по защите нашей общей безопасности — в борьбе ли с террористами ИГИЛ* или в противостоянии российской агрессии", — говорится в тексте.

И в 2018 году дружба двух стран проявляется в стремлении к общему процветанию, указала Мэй.

"Как крупнейшие инвесторы в экономику друг друга, с общим объемом инвестиций более чем в триллион долларов, США и Великобритания вместе ведут невероятный объем бизнеса", — отметила премьер.

Она напомнила, что тысячи американских компаний работают в Британии, обеспечивая рабочие места более чем для миллиона человек, а британские инвестиции в экономику США составляют почти пятую часть от общего объема иностранных инвестиций в эту страну.

"И сейчас, когда мы готовимся покинуть ЕС , у нас есть беспрецедентная возможность добиться еще большего. Это возможность достичь соглашения о свободной торговле, которая создаст рабочие места и обеспечит рост здесь, в Великобритании, и в США", — сказала Мэй.

Премьер также отметила, что выход Британии из ЕС также создает возможность избавить бизнес от нынешних бюрократических преград, а также возможность для сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе, развития искусственного интеллекта.

Среди гостей на ужине, как ранее сообщила канцелярия премьера, присутствуют бизнес-лидеры из сферы финансовых услуг, туризма, представители креативных индустрий, ресторанного сектора, инженерии, технологий, инфраструктуры, фармацевтики и оборонной сферы, что подчеркивает деловые связи между Великобританией и США.