Оценщик

На данный момент практически не осталось людей, которые бы не слышали о существовании оценщиков. Но не всем известно о специфике их деятельности, обязанностях и особенностях получения образования.

Профессия оценщика не зря входит в список 30 самых востребованных профессий, и ее популярность увеличивается с каждым днем. Во многом это связано с постоянно растущей необходимостью оценки имущества, как движимого, так и недвижимого. Многие люди полагают, что могут самостоятельно определить стоимость того или иного объекта, ориентируясь либо на среднерыночные цены, указанные в объявлениях о продаже, либо на советы знакомых. Но, как показывает практика, самостоятельная оценка чаще всего оказывается ошибочной, что нередко влечет за собой негативные последствия. Тем более что сегодня большинство сделок, заключаемых юридическими или физическими лицами, требуют адекватной оценки стоимости, а без соответствующего опыта и знаний имущество нередко переоценивают или недооценивают. Ввиду широкой распространенности профессии, на данный момент практически не осталось людей, которые бы не слышали о существовании оценщиков. Но не всем известно о специфике их деятельности, обязанностях и особенностях получения образования.

Кто такой оценщик?

Оценщик — многопрофильный специалист, который осуществляет оценку различных вещей и объектов с целью установления их реальной стоимости на основании существующих тенденций на рынке, степени изношенности, уникальности и т.д. Много столетий назад обязанности оценщиков выполняли казначеи и писари Ближнего Востока, Древнего Рима и Северной Африки. Профессия же оценщика в привычном нам понимании возникла относительно недавно. Развитие рыночных отношений в конце 20 века привело к необходимости выделения этой профессии в отдельное направление. В 1996 году были сформулированы и приняты международные квалификационные стандарты, определяющие не только требования к специалистам, но и порядок оценивания. На отечественном пространстве профессия была официально признана в 1997 году. Современные оценщики — это одновременно и юристы, и маркетологи, и экономисты, и математики, которые используют в работе всевозможные средства для сбора информации и составления экспертной оценки. Несмотря на то, что получаемый ими диплом дает право работать со всеми разновидностями собственности, специфика работы предполагает сосредоточенность эксперта только на одном конкретном виде, который определяется в зависимости от места занятости. Отличительной характеристикой профессии является необходимость получения ряда документов, которые позволят осуществлять деятельность на законных основаниях. В частности оценщик не может выполнять профессиональные обязанности без таких документов, как:

сертификат или диплом по выбранной специальности; вступление в СРО оценщиков (Саморегулируемую Организацию оценщиков); договор страхования ответственности профессиональной деятельности для покрытия убытков в случае профессиональной ошибки оценщика.

Круг обязанностей экспертов по оценке отличается исходя из выбранной специализации и места работы. К основным же функциям оценщика можно отнести:

сбор и обработку данных в соответствии с нормативными документами; выявление тенденций и любых изменений на рынке по оцениваемому объекту; подбор соответствующей методики расчета для проведения оценки; непосредственную оценку стоимости объекта на основе собранных данных; поиск и установление деловых контактов с организациями; контроль деятельности партнеров и подразделений предприятия; формирование детализированных отчетов о проделанной работе и проставление печатей; систематизация данных об объектах для создания собственной базы; сохранение информации об оцененном имуществе в архивах в течение 3 лет; предоставление консультации по вопросам, связанным с оценочной деятельностью и законодательной базе и т.д.

Какими личностными качествами должен обладать оценщик?

Карьеру оценщика могут сделать люди, обладающие хорошими аналитическими способностями, аккуратностью и высоким уровнем ответственности. Настоящий профессионал должен быстро и точно определять ценность объекта. Следовательно, для экспертов важна внимательность к деталям, скрупулезность, объективность и организованность. Они не имеют права на ошибку, а значит должны иметь большой багаж знаний по выбранному направлению и постоянно расширять свой кругозор. Оценщик — человек целеустремленный, способный работать на результат. Он должен прилагать максимум усилий для поиска и выявления необходимой информации, которая позволит ему дать экспертную оценку. Не менее важным качеством выступает коммуникабельность. Хотя оценщики проводят много времени в работе над документацией, им постоянно нужно взаимодействовать с другими специалистами. Кроме того, они поддерживают непосредственные контакты с клиентами и партнерами, и должны находить подход к каждому из них. Репутация в профессии оценщика играет очень большую роль, поэтому они предпринимают все необходимые меры для ее сохранения и повышения. Оценочным экспертам пригодятся также такие качества, как тактичность, воспитанность, умение хранить секреты и принципиальность.

Преимущества профессии оценщик

Поскольку профессия относится к числу востребованных, квалифицированный оценщик никогда не останется без работы. Например, он может устроиться на работу в банк или в компанию по оценке собственности и др. Также при наличии хорошей репутации оценщик может открыть собственное дело: оформить частное предпринимательство или создать оценочную компанию. Кроме того, растущий рынок и увеличивающийся спрос свидетельствует о том, что специалисты в этой области будут требоваться еще много лет, и пока эта ниша не занята большим количеством экспертов, можно занять достойное место в оценочной сфере. Большим преимуществом для оценщиков является их материальное благополучие. Несмотря на то, что устроиться в крупную международную компанию по оценке бывает очень сложно (а уровень доходов оценщиков во многом зависит именно от размеров организации, на которой они работают, от их опыта, обязанностей и региона проживания), заработную плату экспертов нельзя назвать низкой. В среднем их оклад колеблется в пределах 40-300 тысяч рублей в столице и 23-100 тысяч по российским регионам.

Недостатки профессии оценщик

Деятельность оценщиков связана с обработкой большого объема информации, и нередко такое давление приводит к стрессам. Негативное влияние может оказать необходимость работать во внеурочное время, так как иногда на одного сотрудника приходится большое количество заказов с установленными сроками сдачи. Хотя профессия считается очень престижной, улучшить свое положение на рынке труда оценщики могут только после получения необходимого им опыта и нескольких сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации. Это занимает несколько лет, в течение которых они не могут претендовать на работу в крупных компаниях по оценке или занимать серьезные должности, и, соответственно, рассчитывать на высокую оплату труда. На оценщиков возлагается большая ответственность. Большим риском профессии является предоставление некорректной экспертной оценки.

Во-первых, в случае ошибочного заключения страдает репутация оценщика. Во-вторых, серьезные ошибки в работе влекут за собой уголовную и материальную ответственность, поэтому в таких ситуациях, чаще всего, оценщик вынужден выплачивать компенсацию и нести наказание.

Обычно допущенные промахи в работе означают конец карьеры.

Где можно получить профессию оценщик?

Раньше оценщиком можно было стать даже без прохождения специального курса обучения. Сегодня же законодательство обязывает людей получать специальность только в ВУЗах или на курсах при них. Хотя и сегодня некоторые специалисты не имеют профильного образования, настоящим экспертом, который будет востребован на рынке труда, можно стать только после получения диплома о высшем образовании. Несмотря на растущее количество открывающихся кафедр по этому направлению, их, все еще, не так много. В связи с этим, чтобы облегчить процесс получения желаемого диплома, можно отучиться на экономическом или юридическом факультете, а потом пройти программу переподготовки на соответствующих курсах. Среди лучших ВУЗов, осуществляющих подготовку оценщиков, сегодня можно выделить:

Кстати, нередко знаний в сфере экономики, юриспруденции и оценочного дела бывает недостаточно. Хорошие специалисты работают в определенных направлениях, которые предполагают наличие знаний в конкретной предметной области: искусствоведение, ресторанное дело, авиация, автомобили, строительство и прочее.

Источники информации: expert-ocenka.com.ua, srazudoma.pro, юкщит.рф, khoriv.kiev.ua