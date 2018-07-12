Скоро в роддом? С трудом носящая огромный живот Анна Хилькевич намекнула на пополнение

31-летняя звезда «Универа» Анна Хилькевич вот-вот станет мамой во второй раз и уже делает намеки: близок день, когда малышка Арианна будет старшей сестрой!

В преддверии скорого появления малыша Анна Хилькевич обзавелась большой семейной машиной, которая ей вот-вот понадобится — очевидно, тянуть с покупкой не стоило.

— написала она в Instagram. В сториз Анна Хилькевич поделилась несколькими видео, на которых можно рассмотреть, что последние недели беременности даются ей тяжело: актриса держится за живот, с трудом переступает и отказалась от высоких каблуков и платформ в пользу надежной обуви с плоской подошвой. Легких родов, Анна!

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Фото:Instagram