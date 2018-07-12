Парочка воров за две ночи унесла из дома на ВИЗе три велосипеда и самокат

На ВИЗе парень с девушкой за две ночи утащили три велосипеда и самокат из двух подъездов дома № 68 на улице Токарей. По словам хозяйки самоката Юлии, произошло это в ночь с 27 на 28 июня и на следующую ночь. В полицию хозяева обратились сразу, как обнаружили пропажу, но записи с камер видеонаблюдения успели просмотреть только сейчас и завтра собираются отнести их в полицию.

— В первую ночь украли два велосипеда, — рассказала E1.RU Юлия, хозяйка самоката. — Хозяин заметил пропажу на следующее утро, потому что они большие и были пристегнуты к батарее. Наш самокат украли в ночь с 28 на 29, а заметила я, что его нет, только 30-го, так как мы 29 из дома вообще не выходили: был ливень. 30-го я заметила на подъезде объявление, что были украдены велосипеды, что нужно быть осторожнее. И тут обратила внимание, что нашего самоката нет. Оказалось, что в эту же ночь из другого подъезда украли еще один велосипед. Мы запросили видеозаписи, несколько суток просматривали их, так как я не была уверена, когда украли самокат.

По словам Юлии, воры работали грамотно, были с универсальным ключом от всех домофонов, и заходили в подъезды с 1:30 до 2:00, когда консьерж мирно спал.

— Они были в нашем подъезде полчаса, видимо, прошли по всем этажам, вышли с двумя велосипедами, — говорит Юлия. — Во вторую ночь так же смело пришли, спустили мой самокат с 7 этажа на первый, вышли «пустые», зашли в первый подъезд и вынесли оттуда велосипед, вернулись в мой подъезд, забрали самокат и уехали.

Хозяева надеются, что кто-то узнает воров и поможет с поисками полиции.

В конце мая парень с девушкой, выносившие из подъезда чужие велосипеды, уже попадали на записи камер. А в июне воры украли с велопарковки на Краснолесья сразу четыре велосипеда.