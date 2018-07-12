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Остатки спиленных деревьев вывезли из двух дворов в районе Новогиреево
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Остатки спиленных деревьев вывезли из двух дворов в районе Новогиреево 

Управа района Новогиреево 11 часов назад
Коммунальные службы района активно работают над удалением сухостойных деревьев с территории Новогиреева. Этого требует, в том числе, безопасность жителей и сохранность их имущества. Но вот порубочные остатки коммунальные службы убирают не всегда вовремя.
Два жителя района практически одновременно сообщили на портал «Наш город» о том, что оставшиеся после санитарной вырубки сухих деревьев ветки долгое время не убирают.
Житель дома № 85 по Зелёному проспекту Алексей Алексеев сообщил о том, что на территории двора лежат срезанные ветки. «За домом, вдоль пешеходной дорожки, идущей к метро, много мусора, срезанных веток, которые долгое время не убирают», — пишет он в своём сообщении. такую же картину наблюдал возле своего дома и Дмитрий Сорокин, проживающий по адресу: Союзный проспект, дом № 24, и тоже сообщил об этом на портал «Наш город».
Обращения двух жителей района были быстро рассмотрены, и обрезанные ветки управляющие компании со дворов удалили.
Об устранении проблем заявителям сообщили в официальном письме за подписью главы управы района Александра Хрулёва. Новогиреевцы подтвердили устранение проблемы.
Фото — Портал «Наш город».
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