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Около 72 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту
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Около 72 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту 

Федеральное агентство политических новостей 4 часа назад
Цыганков также отметил, что в течение суток зафиксированы случаи нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Хама и Латакия. В связи с этим для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Харет-Тукман, Эр-Растан и Телль-Биса российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты. Кроме того, ведется патрулирование.
За минувшие сутки российские военные врачи оказали помощь 69 сирийцам, почти половина которых дети. Под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолет Ил-76 МЧС России доставил на аэродром Хмеймим партию гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Полученный рис, гречневая крупа, растительное масло и предметы первой необходимости в ближайшее время ЦПВС и Сирийский Арабский красный полумесяц будут передадут нуждающимся в помощи беженцам и местным жителям.
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