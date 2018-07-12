Губернатор Севастополя превратился в ''подростка''

Севастополе разгорается скандал, связанный с очередными спорными инициативами губернатора Владимира Овсянникова . От него в заксобрание города пришло требование собрать депутатов на очередную сессию не позднее 23 июля и вынести на рассмотрение вопросы, которые были намечены к рассмотрению в штатном порядке на 24-е число. Однако кажущееся на первый взгляд абсурдным решение может быть продиктовано вполне ясным мотивом — дискредитировать законодательную власть региона.

Вопросы, которые губернатор требует от депутатов рассмотреть в экстренном порядке, носят спорный характер и явно не требуют срочного решения по принципу «каждое мгновение на счету». Среди этих вопросов прогнозный план приватизации, вокруг которого логично ожидаются долгие споры, и законопроекты о флаге и гербе Севастополя, о которых среди горожан тоже единого мнения пока нет. Кстати, Геральдический совет при президенте России уже заявил, что предлагаемый правительством региона вариант герба от 1969 года не соответствует предъявляемым законом требований.

Как утверждает депутат горсовета Алексей Чалый , нынешняя инициатива о срочном созыве сессии — это один из эпизодов противостояния губернатора с заксобранием, которое Овсянников начал осенью прошлого года. Дело в том, что в сентябре 2017 года контрольно-счётная палата (КСП) региона провела проверку деятельности ГУП «Пансионаты Севастополя» и выявила множественные нарушения. Вместо того, чтобы работать над исправлением ситуации, губернатор, видимо, решил воевать с заксобранием. «Инициация внеочередных сессий является одним из инструментов этой войны. Но есть и другие: снижение финансирования, запрет канцелярии правительства принимать нарочные письма из ЗАКС, запрет государственным служащим правительства посещать заседания комитетов и комиссий, голословные обвинения депутатов в бездействии и наличии корыстных интересов, подхватываемые правительственными СМИ», — считает Алексей Чалый.

Никаких конкретных доказательств того, что депутаты используют свой мандат в корыстных целях, правительство города предоставить не смогло. То есть всё это не более, чем голословные обвинения. Правда, вряд ли они приятны народным избранникам, тем более, когда их тиражирует пресса.

К слову, экстренно собирать депутатов губернатор требует уже не в первый раз. В мае этого года Ленинский районный суд Севастополя отказал Владимиру Овсянникову в иске против председателя заксобрания Екатерины Алтабаевой. Причиной тяжбы стало как раз то, что Алтабаева отказалась экстренно открывать сессию по требованию губернатора. По закону, требовать губернатор может, но собирать депутатов или нет, решает только председатель парламента, что и установил суд. Однако, по всей видимости, даже поражение от Фемиды не смогло убедить Овсянникова больше так не делать. «С нравственной же точки зрения всё обстоит ещё хуже. 40-летний мужчина с замашками подростка, вошедшего в стадию полового созревания, вызывает чувство брезгливости. Ей-богу, хочется подарить Дмитрию Владимировичу совочек и песочницу, чтобы он вдоволь наигрался, вылез из неё, отряхнулся и предстал перед нами государственным мужем, который решает городские проблемы и спасает проваленные федеральные задачи, а не устраивает любительские театральные постановки в заксобрании Севастополя», — прокомментировал поведение Овсянникова Алексей Чалый.

Прислушается ли губернатор к совету больше уделять внимание реальным проблемам? Если нет, то авторитет потеряет не только он лично — престиж всей государственной власти в Севастополе окажется под угрозой.