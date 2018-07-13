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Кабмин выдвинул экс-министра по делам Северного Кавказа Кузнецова в совет директоров НМТП
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Кабмин выдвинул экс-министра по делам Северного Кавказа Кузнецова в совет директоров НМТП 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло экс-министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главу департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александра Тихонова в новый состав совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), который должен быть избран на внеочередном общем собрании акционеров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Кандидаты выдвинуты для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совете директоров НМТП.
Тихонов входит в нынешний состав совета директоров НМТП, куда был избран 13 апреля решением общего собрания акционеров и переизбран 29 июня. Однако генеральный директор НМТП Сергей Киреев анонсировал ранее проведение внеочередного общего собрания акционеров, которое должно состояться после урегулирования судебных споров по делу группы «Сумма».
Денежные счета, активы и имущество НМТП арестованы в рамках расследования уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
НМТП — крупнейший порт в России. Ему также принадлежат нефтеналивной порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области. Чистая прибыль НМТП по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года снизилась по сравнению с 2016 годом на 30,6% и составила $438,9 млн
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