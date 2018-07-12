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Помпео поддержал просьбу Ирака о расширении участия НАТО в борьбе с ИГ*
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Помпео поддержал просьбу Ирака о расширении участия НАТО в борьбе с ИГ* 

РИА Новости 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в четверг в Брюсселе на полях саммита НАТО с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и обсудил с ним ситуацию в стране, в том числе борьбу против террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь подтвердил поддержку США иракского народа и нашей общей борьбы с ИГ*. Госсекретарь приветствовал просьбу Ирака о дальнейшей поддержке со стороны НАТО и всецело поддержал учебную миссию для Ирака, объявленную альянсом в ходе саммита", — говорится в сообщении.
Кроме того, Помпео выразил поддержку сотрудничеству коалиции во главе с США с иракскими силами безопасности, включая военные формирования иракских курдов пешмерга.
Также госсекретарь призвал премьер-министра и всех иракских лидеров «оперативно работать в направлении формирования центристского правительства, выражающего волю всего иракского народа», которое должно быть сформировано по итогам прошедших в стране выборов.
Совет НАТО на высшем уровне в среду одобрил создание небоевой миссии НАТО по обучению национальных сил безопасности Ирака, которую возглавит Канада и которая будет состоять из «нескольких сотен инструкторов». При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает для себя возможным втягивание в боевую операцию против террористов в Ираке. Сейчас в состав коалиции во главе с США входят около 70 стран, включая страны НАТО, однако в боевых действиях принимают участие лишь около 10, в том числе и военные ряда арабских стран.
Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.
Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения. Позднее было принято решение пересчитать голоса в шести провинциях Ирака, что и было начато во вторник.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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