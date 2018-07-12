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В сирийскую Ракку вернулись около 138 тысяч мирных жителей
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В сирийскую Ракку вернулись около 138 тысяч мирных жителей 

РИА Новости 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. В сирийских город Ракка после освобождения его от террористов группировки «Исламское государство»* вернулись около 138 тысяч мирных жителей, сообщили в пресс-службе госдепартамента.
О борьбе с ИГ* в Сирии и Ираке в четверг шла речь на встрече участников коалиции в Брюсселе на полях саммита НАТО. США на встрече представлял госсекретарь Майк Помпео.
"Даже в самых сложных условиях, таких как Ракка, партнеры, поддерживаемые коалицией, убирают взрывоопасные предметы, оставшиеся после войны, доставляют гуманитарную помощь, разбирают завалы, восстанавливают основные системы (жизнеобеспечения), такие как электроснабжение, здравоохранение и водоснабжение, создают условия для добровольного возвращения временно перемещенных лиц домой. В Ракке эта помощь оказывается 138 тысячам жителям, которые вернулись после освобождения города в октябре прошлого года", — говорится в сообщении.
До 2011 года в Ракке проживало более 220 тысяч человек. В 2014 году город был захвачен боевиками ИГ*, которые провозгласили его столицей своего «халифата». В ходе операции по освобождению, которую проводили США и отряды курдов, Ракка была серьезно разрушена. По некоторым оценкам, в нем на тот момент проживали около 60 тысяч человек.
По данным госдепартамента, в городе Табка помощь коалиции позволила отремонтировать местный госпиталь, который ИГ* использовало в качестве одного из командных центров на северо-востоке Сирии. Теперь это учреждение стало доступно для примерно 500 тысяч человек в районе Табки.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Политика США в Сирии вызывает критику у официального Дамаска, а также у России. Так, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что США за время войны в Сирии не выделили «ни цента помощи» мирному населению.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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