«Яндекс» получил разрешение на выпуск своего смартфона 

Компании «Яндекс» разрешили выпуск собственного смартфона в России, причем прямо на территории РФ. Такова информация Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров. Также, согласно информации на сайте Евразийской экономической комиссии, Yandex Services AG разрешается выпуск смартфона под названием «Яндекс. Телефон». Ранее стало известно, что этой же компании также разрешили выпуск гаджета «Яндекс. Станция», презентация которого прошла в мае текущего года в Москве.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как разрабатываемый «Яндекс. Такси» беспилотный автомобиль впервые отправился в дальнее путешествие и успешно преодолел 780 километров от Москвы до Казани за 11 часов. Видеоотчет поездки компания опубликовала на своем Youtube-канале.