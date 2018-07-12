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Путевки в Турцию отдают почти даром

Лучшее за день. 12 июля 

Индикатор 12 часов назад
Фото: Индикатор
Успехи российских школьников, география скачивания статей со Sci-Hub, дюны-призраки на Марсе и нейтрино внегалактического происхождения — обо всем этом расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Российская сборная заняла второе место на Международной олимпиаде по математике, уступив только команде США. Поздравляем ребят!
И еще об успехе наших соотечественников: в рейтинге открыты научных библиотек российская «Киберленинка» заняла пятое место. Не менее сердечно поздравляем и их!
На этом с наградами еще не все: сегодня назвали и лауреатов медали имени российского математика и физика Людвига Фадеева. Не устаем поздравлять!
Российский фонд фундаментальных исследований провел исследование о том, кто и как скачивает научные публикации при помощи сервиса Sci-Hub. Как можно помочь российским ученым получать эти статьи легальным путем и что им мешает, рассказал один из авторов исследования, директор РФФИ Олег Белявский.
С помощью кубического километра антарктического льда впервые зарегистрировали нейтрино внегалактического происхождения.
На Марсе нашли дюны-призраки.
Программа определяет токсичность веществ уже лучше, чем животные. Возможно, это позволит сократить использование в подобных исследованиях лабораторных животных.
На дальневосточном острове Русский уже третий день идет ускоренная образовательная программа «Остров 10-21». Indicator.Ru рассказывает о том, что там происходит, какие радости и невзгоды сопровождают участников, собравшихся со всей страны во Владивосток.
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Названы обладатели медали имени российского физика и математика Фаддеева за 2018 год Умер один из основателей Новосибирского Академгородка «КиберЛенинка» заняла пятое место среди открытых научных библиотек мира
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