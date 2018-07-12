После отпевания Говорухина встал вопрос о статусе Храма Христа Спасителя 

Здравствуйте! Недавно в храме Христа Спасителя прошло отпевание режиссера Станислава Говорухина: там же отпевали патриарха Алексия Второго и президента России Бориса Ельцина, певицу Галину Вишневскую и российского посла Андрея Карлова… Мне стало интересно: кто имеет право на церемонию в самом сердце Москвы, в главном ее святилище? Какие заслуги надо иметь для такой церемонии? Или дело только в желании покойника?
Леонид, житель Одинцово
Отвечает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, руководитель пресс-службы, священник Александр ВОЛКОВ:
Отпевания в Храме Христа Спасителя (в Преображенской церкви) происходят регулярно, как и в любом другом храме Русской Церкви, никаких привилегий не существует, любой человек может быть отпет здесь. В самом Храме Христа Спасителя (в верхнем храме), с учетом его особого статуса — главного храма Русской Церкви — отпевания, как и любые другие специальные богослужения и церемонии, совершаются только по благословению настоятеля Собора — Патриарха Московского и всея Руси. Здесь иногда проходят отпевания известных людей, деятелей науки, культуры, искусства, внесших значительный вклад в развитие страны. Желание покойного, разумеется, должны учитывать родные при выборе места отпевания и захоронения. С просьбой об отпевании в конкретном храме всегда выступают родные и друзья умерших, священнослужители не участвуют в этом процессе.
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