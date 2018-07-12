Ещё
После отпевания Говорухина встал вопрос о статусе Храма Христа Спасителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

После отпевания Говорухина встал вопрос о статусе Храма Христа Спасителя 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Здравствуйте! Недавно в храме Христа Спасителя прошло отпевание режиссера Станислава Говорухина: там же отпевали патриарха Алексия Второго и президента России Бориса Ельцина, певицу Галину Вишневскую и российского посла Андрея Карлова… Мне стало интересно: кто имеет право на церемонию в самом сердце Москвы, в главном ее святилище? Какие заслуги надо иметь для такой церемонии? Или дело только в желании покойника?
Леонид, житель Одинцово
Отвечает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, руководитель пресс-службы, священник Александр ВОЛКОВ:
Отпевания в Храме Христа Спасителя (в Преображенской церкви) происходят регулярно, как и в любом другом храме Русской Церкви, никаких привилегий не существует, любой человек может быть отпет здесь. В самом Храме Христа Спасителя (в верхнем храме), с учетом его особого статуса — главного храма Русской Церкви — отпевания, как и любые другие специальные богослужения и церемонии, совершаются только по благословению настоятеля Собора — Патриарха Московского и всея Руси. Здесь иногда проходят отпевания известных людей, деятелей науки, культуры, искусства, внесших значительный вклад в развитие страны. Желание покойного, разумеется, должны учитывать родные при выборе места отпевания и захоронения. С просьбой об отпевании в конкретном храме всегда выступают родные и друзья умерших, священнослужители не участвуют в этом процессе.
Источник
Карельские вести: последние новости
Сергей Мавроди ожил: появились странные записи в соцсетях Дадут ли армии Асада выгнать террористов с юга Сирии Виктория Скрипаль опровергла получение миллионных гонораров за передачу «Пусть говорят»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина374
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера132
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ195
Россияне скупают жилье в Турции86
Россия назвала замену «Армате»204
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение