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Почти 72 тысячи сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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Почти 72 тысячи сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 72 тысячи сирийских беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте, сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 тысяча 977 жителей. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 89 человек", — сказал он.
Начальник Центра также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.
Также, по словам Цыганкова, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты, а также осуществляет патрулирование.
Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 69 сирийцам, в том числе 32 детям, добавил он.
Кроме того, Цыганков рассказал, что под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолетом Ил-76 МЧС России на аэродром Хмеймим доставлена партия гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Он уточнил, что полученные гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости в ближайшее время при содействии российского Центра и Сирийского Арабского красного полумесяца будут переданы нуждающимся в помощи жителям и беженцам.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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