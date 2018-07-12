Почти 72 тысячи сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 тысяча 977 жителей. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 89 человек", — сказал он.

Начальник Центра также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

Также, по словам Цыганкова, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан , Телль-Биса, Харет-Тукман российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты, а также осуществляет патрулирование.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 69 сирийцам, в том числе 32 детям, добавил он.

Кроме того, Цыганков рассказал, что под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолетом Ил-76 МЧС России на аэродром Хмеймим доставлена партия гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Он уточнил, что полученные гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости в ближайшее время при содействии российского Центра и Сирийского Арабского красного полумесяца будут переданы нуждающимся в помощи жителям и беженцам.

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