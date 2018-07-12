Верховный суд Индии призвал отремонтировать или снести Тадж-Махал

«Отремонтируйте Тадж-Махал или снесите его вообще!» С таким эмоциональным призывом обратился к индийскому правительству Верховный суд страны, сообщает The Sydney Morning Herald.

Тадж-Махал ежедневно посещают до 200 тысяч человек, однако правительство не делает ничего, чтобы сохранить светлый мрамор от загрязнения, сообщает портал «Вести.Ru».

Белизне уникального здания особо вредят насекомые, а от плесени и ухудшения экологии в последние годы стены покрываются трещинами. В итоге белый полупрозрачный мрамор темнеет, а кое-где зеленеет.

О том, что пора спасать святыню, эксперты говорят уже 10 лет, и вот теперь прозвучал столь радикальный призыв Верховного суда Индии, отмечает издание.