Ещё
Верховный суд Индии призвал отремонтировать или снести Тадж-Махал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

Верховный суд Индии призвал отремонтировать или снести Тадж-Махал 

BFM.RU 12 часов назад
«Отремонтируйте Тадж-Махал или снесите его вообще!» С таким эмоциональным призывом обратился к индийскому правительству Верховный суд страны, сообщает The Sydney Morning Herald.
Тадж-Махал ежедневно посещают до 200 тысяч человек, однако правительство не делает ничего, чтобы сохранить светлый мрамор от загрязнения, сообщает портал «Вести.Ru».
Белизне уникального здания особо вредят насекомые, а от плесени и ухудшения экологии в последние годы стены покрываются трещинами. В итоге белый полупрозрачный мрамор темнеет, а кое-где зеленеет.
О том, что пора спасать святыню, эксперты говорят уже 10 лет, и вот теперь прозвучал столь радикальный призыв Верховного суда Индии, отмечает издание.
BFM.RU: последние новости
Первый модернизированный стратегический Ту-160М поступит на вооружение в 2021 году Новая жизнь столичного монорельса Спасение пленников тайской пещеры — как это было
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина374
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера132
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ195
Россияне скупают жилье в Турции86
Россия назвала замену «Армате»204
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение