В реестре ЕАЭС появилось разрешение на выпуск смартфона «Яндекс. Телефон» 

Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск в России устройства «Яндекс. Телефон», [свидетельствуют] (https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.UI/DisplayForm.aspx?ItemId=56598&ListId=d84d16d7-2cc9-4cff-a13b-530f96889dbc) данные из Единого реестра нотификаций о шифровальных средствах и товаров, содержащих их.
В карточке указано, что заявку подала зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG.
В пресс-службе «Яндекса» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.
Реестр включает в себя данные об устройствах, которые можно ввозить на территорию Евразийского экономического союза.