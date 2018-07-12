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В реестре ЕАЭС появилось разрешение на выпуск смартфона «Яндекс. Телефон»
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В реестре ЕАЭС появилось разрешение на выпуск смартфона «Яндекс. Телефон» 

Rambler News Service 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск в России устройства «Яндекс. Телефон», [свидетельствуют] (https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.UI/DisplayForm.aspx?ItemId=56598&ListId=d84d16d7-2cc9-4cff-a13b-530f96889dbc) данные из Единого реестра нотификаций о шифровальных средствах и товаров, содержащих их.
В карточке указано, что заявку подала зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG.
В пресс-службе «Яндекса» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.
Реестр включает в себя данные об устройствах, которые можно ввозить на территорию Евразийского экономического союза.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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