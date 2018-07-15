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Погибших в КНДР американцев вернут на родину
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

Помпео рассказал о переговорах США и КНДР по поводу репатриации останков солдат 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства.
«В воскресенье, 15 июля, представители Соединённых Штатов провели первые, начиная с 2009 года, переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников США с КНДР. Стороны встретились, чтобы обсудить вопрос возвращения пропавших без вести в войне с Корей», — указывается в сообщении.
Госсекретарь отметил продуктивность прошедшей беседы.
«Сегодняшние переговоры были плодотворными и совместными и привели к подтверждению обязательств», — указал он.
Помпео уточнил, что 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков.
Ранее стало известно, что делегации США и КНДР встретились в приграничном пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса репатриации с полуострова останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.
RT на русском: последние новости
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