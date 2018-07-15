Погибших в КНДР американцев вернут на родину

Помпео рассказал о переговорах США и КНДР по поводу репатриации останков солдат

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства.

«В воскресенье, 15 июля, представители Соединённых Штатов провели первые, начиная с 2009 года, переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников США с КНДР . Стороны встретились, чтобы обсудить вопрос возвращения пропавших без вести в войне с Корей», — указывается в сообщении.

Госсекретарь отметил продуктивность прошедшей беседы.

«Сегодняшние переговоры были плодотворными и совместными и привели к подтверждению обязательств», — указал он.

Помпео уточнил, что 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков.

Ранее стало известно, что делегации США и КНДР встретились в приграничном пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса репатриации с полуострова останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.