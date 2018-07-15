Эмиссары КНДР и США провели переговоры о репатриации останков американских военнослужащих

В заявлении говорится, что две страны согласились продолжить поиски останков пропавших без вести 5,3 тыс. американцев. Отмечается, что это первая подобная встреча с 2009 года. 16 июля также пройдет рабочая встреча эмиссаров, на которой они будут обсуждать подробности поисковой операции и транспортировку останков в Штаты.