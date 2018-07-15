Эмиссары КНДР и США провели переговоры о репатриации останков американских военнослужащих 

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Переговоры эмиссаров США и КНДР о возвращении останков американских солдат, погибших во время Корейской войны, состоялись в воскресенье. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Госдепартамента, в котором приводятся слова госсекретаря США Майкла Помпео.
В заявлении говорится, что две страны согласились продолжить поиски останков пропавших без вести 5,3 тыс. американцев. Отмечается, что это первая подобная встреча с 2009 года. 16 июля также пройдет рабочая встреча эмиссаров, на которой они будут обсуждать подробности поисковой операции и транспортировку останков в Штаты.
По данным Пентагона, в Корейской войне погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числятся пропавшими без вести. Останки около 5,3 тысячи солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от Демократической партии Билл Ричардсон.