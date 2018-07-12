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Минсельхоз США назвал Россию лидером по экспорту пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду
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Минсельхоз США назвал Россию лидером по экспорту пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 12 июля. Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году, закончившемся 30 июня, поставила на экспорт 41 млн т пшеницы, заняв по этому показателю первое место в мире. Такая оценка содержится в обзоре минсельхоза США.
Для сравнения, страны Евросоюза в прошедшем сельхозгоду экспортировали 23,3 млн т пшеницы, США — 23,2 млн т, Канада — 22,6 млн т.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев говорил, что общий экспорт зерновых из РФ в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,4 млн т.
Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельхозгоду составлял 35,5 млн т, включая 27,1 млн т пшеницы.
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