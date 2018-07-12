F-35 против А-10: как Пентагон заработал на невидимках

ВВС США завершили сравнительные испытания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и принятого на вооружение в далеком 1977 году штурмовика A-10 Thunderbolt II («Раскат грома», или Warthog — «Бородавочник»). О результатах испытаний пока неизвестно, но критики уже обвиняют военных летчиков в предвзятости к «ветерану» и откровенном подыгрывании F-35.

Идея частично или полностью заменить дозвуковой штурмовик поддержки времен холодной войны новейшим истребителем-невидимкой пришла в голову американским военным несколько лет назад. Программа летных испытаний разрабатывалась три года, однако в итоге длилась меньше недели и состояла всего из четырех вылетов. Один вылет проходил на аэродроме корпуса морской пехоты Юма в Калифорнии, три других — на базе вооружения морской авиации в Чайна Лейк. В ходе тестирования военные проверяли, способен ли F-35 выполнять задачи по поддержке сухопутных войск эффективней, чем A-10.

Аналитики компании POGO, занимающейся борьбой с нецелесообразными военными расходами Пентагона , в докладе отмечают, что программа летных испытаний была составлены таким образом, чтобы не проявились недостатки F-35 и наоборот— были скрыты очевидные достоинства A-10. Обеим машинам было предоставлено равное количество вылетов и одинаковое время нахождения в бою, несмотря на способность штурмовика дольше находиться в зоне боевых действий. Самолеты атаковали исключительно ясно видимые, незамаскированные наземные цели на относительно большой высоте. В докладе замечено, что, снижаясь на малую высоту, F-35 из-за плохой защищенности и низкой маневренности наоборот — удобная цель для наземных средств ПВО противника. Также игнорируется низкая, по сравнению с A-10 видимость инфракрасных приборов слежения F-35. «Разработчики, по сути, создали лабораторную демонстрацию, чтобы показать, как самолет может поражать неподвижные объекты в стерильной среде, а не в реальном бою», — иронизирует автор разоблачительного доклада Дэн Грацье.

«Вместо того, чтобы сообщать нам, действительно ли F-35 может обеспечить эффективную поддержку наземных войск, крайне неадекватный тест был разработан с целью введения налогоплательщиков в заблуждение. Руководители ВВС, несомненно, теперь предстанут на Капитолии с результатами испытаний в руках, заявив, что F-35 блестяще выполнили все задачи. Тем самым они оправдают необоснованно дорогие оборонные закупки и избавятся от A-10», — резюмирует автор доклада, аналитик Грацье.

flickr.com/U. S. Air Force

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Мысль о замене дозвукового штурмовика сверхзвуковым истребителем неосведомленному человеку кажется странной. A-10 действительно стоит в строю с конца 1970-х годов, но самолет постоянно модернизировался. На последнюю модификацию A-10С в 2006 году было установлено современное инфракрасное оборудование слежения и высокоточное оружие с лазерной системой наведения. Несмотря на выявленные недостатки, «Бородавочник» проявил себя как надежная и живучая боевая машина во множестве военных операций — от Гренады и Югославии до Ирака Афганистана . Стоимость одной единицы A-10 колеблется в районе отметки в районе $18,8 млн, за разные версии F-35 придется раскошелиться на сумму от 80 до более 100 млн Программа замены A-10 на F-35 оценивается в $ 400 млрд

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с News.ru напомнил, что F-35 изначально готовился как универсальный самолет, способный заменить целый класс машин, в том числе и штурмовики. «Любая универсальность достигается посредством множества компромиссов. В итоге получается что-то посредственное по качеству. Машина получилась „так себе“. А самое главное „так себе“ F-35 заключается в его непомерной дороговизне: за его стоимость можно приобрести от пяти и более A-10. А еще страшнее, сколько будет стоить эксплуатация F-35 в качестве штурмовика. Ведь чем сложнее, тем дороже», — считает эксперт.

Дрозденко не исключил, что аналитики POGO правы, и действительно поймали Пентагон за руку на нецелесообразных военных расходах. «В США давно делают деньги на закупках вооружений. Проблемы с такого рода промышленным лоббированием поднимались неоднократно. Так что не исключаю, что составители доклада действительно поймали командование ВВС США на такого рода зарабатывании денег», — полагает он.