Рыбин показал, как выглядит в бикини 47-летняя Сенчукова

Это фото надо видеть!

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поженились еще в 1999 году. Их сын, Василий, давно вырос, и, кстати, превратился в настоящий секс-символ, заткнув за пояс даже Джонни Деппа. Но, кажется, ни Виктор, ни Наталья с поры свадьбы ничуть не изменились. По крайней мере, прекрасная половина из союза — точно.

Сенчукова так и осталась очаровательной красавицей с лучистыми глазами, сияющей улыбкой и… превосходной фигурой, которой могут позавидовать даже молодые девушки. Даже тату на животе, которое певица сделала довольно давно, ничуть не «расплылось».

«Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал», — подписала снимок Наталья. Да и как тут не раздухариться, глядя на такую красоту. Поклонники наперебой начали спрашивать, как ей удается держать такую форму. Ведь звезда то и дело выкладывает в свой микроблог какие-то кулинарные шедевры: то она напекла гору блинов, то приготовила ужин из пяти блюд…

Секретов стройности у звезды несколько. Во-первых, она с подросткового возраста увлекалась туризмом и параллельно занималась танцами. Затем поступила в хореографическое училище. А когда познакомилась с Рыбиным, начала ходить вместе с ним в «качалку». Ну, а после рождения сына, чтобы вернуться в «добеременное» состояние, перешла на здоровое питание. Хотя сейчас вполне может позволить себе и пару блинов, и несколько жареных пирожков.

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