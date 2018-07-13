Рыбин показал, как выглядит в бикини 47-летняя Сенчукова 

Это фото надо видеть!
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поженились еще в 1999 году. Их сын, Василий, давно вырос, и, кстати, превратился в настоящий секс-символ, заткнув за пояс даже Джонни Деппа. Но, кажется, ни Виктор, ни Наталья с поры свадьбы ничуть не изменились. По крайней мере, прекрасная половина из союза — точно.
Сенчукова так и осталась очаровательной красавицей с лучистыми глазами, сияющей улыбкой и… превосходной фигурой, которой могут позавидовать даже молодые девушки. Даже тату на животе, которое певица сделала довольно давно, ничуть не «расплылось».
«Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал», — подписала снимок Наталья. Да и как тут не раздухариться, глядя на такую красоту. Поклонники наперебой начали спрашивать, как ей удается держать такую форму. Ведь звезда то и дело выкладывает в свой микроблог какие-то кулинарные шедевры: то она напекла гору блинов, то приготовила ужин из пяти блюд…
Секретов стройности у звезды несколько. Во-первых, она с подросткового возраста увлекалась туризмом и параллельно занималась танцами. Затем поступила в хореографическое училище. А когда познакомилась с Рыбиным, начала ходить вместе с ним в «качалку». Ну, а после рождения сына, чтобы вернуться в «добеременное» состояние, перешла на здоровое питание. Хотя сейчас вполне может позволить себе и пару блинов, и несколько жареных пирожков.
Между прочим, кроме Сенчуковой в нашем шоу-бизнесе много знаменитостей, которые, несмотря на возраст, могут похвастаться тонкой талией и идеальным прессом. Например, 55-летняя Алена Свиридова, 52-летняя Ирина Салтыкова, 50-летние Алика Смехова и Валерия. Wday.ru собрал целую галерею звезд, которые для каждой могут послужить вдохновляющим примером.
Как выглядят в купальниках другие звезды за 40 Ирина Салтыкова, 52 года
Наталья Штурм, 51 год Ольга Кабо, 50 лет Эвелина Блёданс, 49 лет Светлана Бондарчук, 49 лет Анжелика Варум, 49 лет Ника Белоцерковская, 48 лет Лера Кудрявцева, 47 лет Кристина Орбакайте, 47 лет Наташа Королева, 45 лет Татьяна Навка, 43 года
Яна Рудковская, 43 года
Тина Канделаки, 42 года
Екатерина Климова, 40 лет Ольга Орлова, 40 лет Наталья Сенчукова одним фото доказала, что в тренде мода 90-х годов
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