Ещё
Военная ипотека станет основной формой жилищного обеспечения военнослужащих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная ипотека станет основной формой жилищного обеспечения военнослужащих 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас НИС занимаются Департамент жилищного обеспечения Минобороны России, пять региональных управлений и 15 территориальных подразделений органов жилищного обеспечения.
Программа накопительно-ипотечного кредитования заработала в 2005 году, ее первыми участниками были выпускники военных вузов.
Когда Департамент жилищного обеспечения Минобороны России только формировался, функции реализации НИС он не имел. При этом ежегодный прирост участников ипотеки составлял 19 тыс. военнослужащих, их общее количество на 1 января 2013 года превышало 107 тыс. человек.
Фактически через три года вступления в НИС военнослужащий имеет право получить целевой жилищный займ и приобрести жилье. К 2024 году военная ипотека станет в Вооруженных Силах Российской Федерации основной формой обеспечения.
Сейчас военной ипотекой занимаются Департамент жилищного обеспечения Минобороны России, пять региональных управлений и 15 территориальных подразделений органов жилищного обеспечения.
ТК «Звезда»: последние новости
Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в Подмосковье Ракетчики ЦВО в ходе плановой тренировки на полигоне Капустин Яр под Астраханью уничтожили пункт управления условного противника В Приморье прошла торжественная церемония выкатки из ремонтного цеха восстановленного американского танка «Шерман»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения
В Солсбери произошел новый инцидент
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение