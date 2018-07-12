Ещё
США создают международную коалицию по противодействию Китаю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США создают международную коалицию по противодействию Китаю 

BFM.RU 8 часов назад
США создают международную коалицию по противодействию политике Китая в экономической сфере. Об этом заявила помощник госсекретаря по вопросам экономики Маниша Сингх, передает ТАСС.
«Ключевой областью, в которой союзники и партнеры разделяют нашу обеспокоенность, являются ответные меры на вызов со стороны экономической агрессии Китая. Мы создаем международную коалицию для противодействия государственной политике КНР», — сказала представитель Госдепа.
По ее словам, Китай искажает рыночную конъюнктуру, предвзято относится к международной конкуренции, принуждает к передаче технологий и позволяет осуществлять кражу важной интеллектуальной собственности.
BFM.RU: последние новости
Старт продаж «Яндекс.Станции» вызвал ажиотаж «Яндекс» ограничит продажу «умных колонок» Новая жизнь столичного монорельса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент204
РФ грозит новое сокращение населения15
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками362
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение