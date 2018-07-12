США создают международную коалицию по противодействию Китаю

США создают международную коалицию по противодействию политике Китая в экономической сфере. Об этом заявила помощник госсекретаря по вопросам экономики Маниша Сингх, передает ТАСС

«Ключевой областью, в которой союзники и партнеры разделяют нашу обеспокоенность, являются ответные меры на вызов со стороны экономической агрессии Китая. Мы создаем международную коалицию для противодействия государственной политике КНР», — сказала представитель Госдепа

По ее словам, Китай искажает рыночную конъюнктуру, предвзято относится к международной конкуренции, принуждает к передаче технологий и позволяет осуществлять кражу важной интеллектуальной собственности.