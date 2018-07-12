По Штатам ударят слабым юанем

Возможные последствия торговой войны между США Китаем просчитывают сейчас многие аналитические центры. В целом их сценарии далеки от апокалиптических. По прогнозам американского банковского холдинга Morgan Stanley. рост мировой экономики в результате введения пошлин замедлится на 10-12 базисных пунктов, ВВП США сократится на 0,3-0,4 процентных пункта, а Китая — на 0,3 процентных пункта. Волатильность и непредсказуемость финансового рынка окажут дополнительное давление на экономику США, замедляя рост активности компаний и потребителей. Ранее Белый дом заявил о намерении ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млн Эксперты, опрошенные Bloomberg , напоминают: у Пекина в запасе есть одна серьезная козырная карта — юань. Намеренная девальвация национальной валюты — самый действенный и многократно проверенный способ повышения конкурентоспособности китайского экспорта. Кроме того, КНР может взять на вооружение тактику ЕС , который в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий допустил ограничение импорта товаров, производимых в округах, играющих ключевую роль для Республиканской партии Трампа. Речь идёт о мотоциклах Harley Davidson, бурбоне, джинсах Levi's. Китай также может лишить американские компании доступа к своему рынку госзакупок объёмом 3,1 трлн юаней (490 трлн)., от чего пострадают такие корпорации как Boeing Cisco . В свою очередь, бенефициарами введения взаимных тарифов станут третьи страны. Самым наглядным примером выглядит компания Airbus , которая в случае введения повышенных пошлин на самолеты Boeing сможет претендовать на расширение доли на китайском рынке на 60%.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chen Xiaogen

Рубль может ослабнуть

По мнению основателя аналитического агентства Gold Stock Analyst Джона Дуди, последствия торговых барьеров дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. Эксперт напоминает о ситуации 1930-х годов, когда правительство США, борясь с рецессией, ввело таможенные пошлины на 20 тысяч импортируемых в страну товаров и в результате получило глубокую депрессию. По прогнозу Джона Дуди, ФРС США будет снова снижать процентные ставки — в ответ на вероятное сокращение рабочих мест. Скорее всего, говорит Дуди, ситуация окажет положительное влияние на рынок драгоценных металлов. Цена золота будет расти. Директор института международной торговли Пекинского университета иностранных языков Ню Хуань предполагает, что односторонние протекционистские меры США могут подтолкнуть партнеров Вашингтона по ЕС к сближению с Китаем в сфере торговли.

Что касается возможных последствий глобальной торговой войны для РФ , то не исключено, что традиционные российские экспортные товары будут дешеветь, как следствие, сократится приток валюты в страну. Укрепление доллара спровоцирует ослабление рубля. Выступая в Госдуме , замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предположил, что убытки российских компаний от введения США заградительных пошлин на сталь и алюминий могут составить около $3 млрд — не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию.

«Крупнейшая статья экспорта — соевые бобы»

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков отдает преимущество Соединенным Штатам в их торговом противостоянии с Китаем. В беседе с News.ru он заметил, что средние таможенные пошлины в США сейчас находятся на исторически самом низком уровне — около 1,5%. И если они вырастут, при сохранении нынешних торговых ограничений против Китая, то максимум — до 2,5-3%. Эксперт предложил сравнить нынешнюю ситуацию с событиями 1933 года в США, когда средние ставки были повышены с 13,5% до 20%, а специальные пошлины на некоторые товары — с 20% до 60%. Сергей Жаворонков отметил, что товары, которые США облагают специальными 15-процентными пошлинами, составляют меньшую часть от общих торговых ограничений.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Miguel Candela

По словам собеседника News.ru, Дональд Трамп учитывает, что американский импорт в Китай очень трудно заместить: «Крупнейшая статья — соевые бобы, используемые в КНР как фураж для свиней, а цены на свиней остаются в этой стране крайне чувствительным политическим вопросом». Кроме того, говорит Жаворонков, американская экономика мало зависит от внешней торговли: доля экспорта в ВВП США — всего 11%, для сравнения, в Китае — 19%, в России — 25%, то есть США большую часть товаров производят для собственного потребления.

В данной ситуации, считает Сергей Жаворонков, Россия «не может никому ни помочь, ни помешать, поскольку высокотехнологичный американский экспорт заместить не в состоянии, соевые бобы тоже не производит». По словам эксперта, «нам бы тоже неплохо было бы позаботиться о сокращении хронического дефицита внешней торговли с Китаем». Однако сделать это непросто, поскольку многие виды российского экспорта, как, например, продукция животноводства в Китай просто не допускается, — её блокируют с помощью санитарных норм.