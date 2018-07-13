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В Дагестане на конкурс управленцев поступило уже несколько сотен заявок
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В Дагестане на конкурс управленцев поступило уже несколько сотен заявок 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Несколько сотен заявок поступило в первый же день после старта кадрового конкурса управленцев «Мой Дагестан», финалисты которого получат возможность трудоустройства в органы власти республики, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь конкурса Мария Блохина.
"Уже поступило несколько сотен заявок. Регистрация на конкурс — довольно трудоемкий процесс, поэтому мы предполагаем, что по итогам первых десяти дней мы сможем спрогнозировать общее количество заявок", — рассказала Блохина.
Первый этап конкурса уже реализован в Дагестане. По его результатам 14 местных жителей были назначены на руководящие должности. Во время встречи врио главы Дагестана с президентом России, Владимир Васильев сообщил о запуске второго этапа формирования кадрового резерва по аналогии с президентским резервом.
Ранее, врио главы республики заявил, что кадровый конкурс позволит найти талантливых руководителей и ввести их в систему государственного и муниципального управления, расставить на ключевые позиции в сферах здравоохранения, образования, энергетики, строительства, транспорта и других.
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