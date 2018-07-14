Несколько сотен заявок поступило на участие в конкурсе «Мой Дагестан»

Несколько сотен заявок поступило на участие в конкурсе «Мой Дагестан»В первый же день начала конкурса управленцев «Мой Дагестан» поступило сотни заявок, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря конкурса Марию Блохину.

«Регистрация на конкурс — довольно трудоемкий процесс, поэтому мы предполагаем, что по итогам первых десяти дней мы сможем спрогнозировать общее количество заявок», — цитирует информагентство слова Блохиной.

Кадровый конкурс «Мой Дагестан» — это возможность трудоустройства в органы власти республики. Конкурс в кадровый резерв уже проходил в республике и по итогам первого конкурса 14 людей уже получили работу на руководящих должностях.