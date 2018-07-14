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Несколько сотен заявок поступило на участие в конкурсе «Мой Дагестан»
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Несколько сотен заявок поступило на участие в конкурсе «Мой Дагестан» 

Mirmol.ru 14 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Несколько сотен заявок поступило на участие в конкурсе «Мой Дагестан»В первый же день начала конкурса управленцев «Мой Дагестан» поступило сотни заявок, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря конкурса Марию Блохину.
«Регистрация на конкурс — довольно трудоемкий процесс, поэтому мы предполагаем, что по итогам первых десяти дней мы сможем спрогнозировать общее количество заявок», — цитирует информагентство слова Блохиной.
Кадровый конкурс «Мой Дагестан» — это возможность трудоустройства в органы власти республики. Конкурс в кадровый резерв уже проходил в республике и по итогам первого конкурса 14 людей уже получили работу на руководящих должностях.
Инициатором запуска проекта в республике стал врио Главы Дагестана Владимир Васильев, по словам которого конкурс позволит найти талантливых людей для работы в государственном и муниципальном управлении.
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