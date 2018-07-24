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Назначения по итогам конкурса кадров в Дагестане могут получить до 200 человек
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Назначения по итогам конкурса кадров в Дагестане могут получить до 200 человек 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По итогам республиканского конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан» назначения могут получить до 200 его участников, первые должности уже объявлены, сообщили организаторы.
«Правительство Республики Дагестан опубликовало первые 10 должностей, на которые будут назначены победители управленческого конкурса «Мой Дагестан». Всего по итогам конкурса могут получить назначения от нескольких десятков до 200 участников в зависимости от показанных результатов», — передает ТАСС сообщение организаторов конкурса.
Сообщается также, что назначения будут осуществляться с учетом действующего кадрового резерва, сформированного по итогам конкурса в первой половине 2018 года.
«Первоочередные назначения по итогам конкурса планируются в органы исполнительной власти республики. Среди них — два заместителя министра (сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и энергетики), помощник руководителя и два заместителя начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана», — сообщили организаторы.
Кроме того, победители конкурса могут быть назначены в структурные подразделения министерств здравоохранения, образования и науки, культуры, а также будут включены в кадровый резерв и смогут претендовать на должности руководителей и заместителей руководителей на всех уровнях управления Дагестана.
В органах исполнительной власти и их подразделениях возможны назначения министров, председателей комитетов, руководителей служб и агентств, начальников управлений и самостоятельных отделов, а также заместителей по всем перечисленным должностям.
Организаторы конкурса сообщили также, что из числа кадрового резерва будут назначены руководители и заместители руководителей государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций (в сферах образования, здравоохранения, культуры, транспорта, строительства, СМИ).
Кроме того, победители конкурса будут рекомендованы для назначения в качестве руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления.
Напомним, 12 июля врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о проведении в республике нового конкурса «Мой Дагестан», который призван пополнить кадровый резерв региона талантливыми и амбициозными специалистами.
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