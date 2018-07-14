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Ход реализации конкурса в кадровый резерв «Мой Дагестан» (видео)
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Ход реализации конкурса в кадровый резерв «Мой Дагестан» (видео) 

Mirmol.ru 14 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
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Мост ведущий в Редукторный поселок отремонтирован Стратегическая сессия по вопросам здравоохранения проходит в ДГМУ С начала года 7 тысяч дагестанцев получили лицевой счет от энергетиков
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