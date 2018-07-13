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Рыбаки выразили несогласие в связи с возможностью изменения принципов отраслевого законодательства
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Рыбаки выразили несогласие в связи с возможностью изменения принципов отраслевого законодательства 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В четверг, 12 июля в 14.00 мск по инициативе экипажей судов, работающих на Севере и в Дальневосточных регионах, в знак несогласия рыбаков с произволом чиновников на рыболовецких судах в море и портах были поданы звуковые сигналы продолжительностью 5 минут.
Решение о необходимости проведения данной акции было принято в связи с отсутствием реакции на многократные обращения рыбаков к властям.
Как писали в течение последних недель СМИ, над рыбной отраслью страны нависла угроза кризиса.
В кабмине 21 — 22 июня обсуждались предложения, которые могут коренным образом поменять базовые принципы отраслевого законодательства, а именно предполагается отмена исторического принципа закрепления долей и введение аукционов.
Не известно, какое решение было принято правительством, однако критики возможных изменений уверены, что речь может идти об изъятии у предприятий 50% крабовых квот, а также о выставлении их на аукцион, и опасаются создания возможного прецедента, который может быть распространен на любой вид водных биологических ресурсов.
"Сегодня краб, завтра минтай, потом сельдь. Таким образом, будет разрушена вся система, которая была провозглашена совсем недавно, — говорит председатель Северного Координационного Совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна (КС «Севрыба») Вячеслав Зиланов. — Например, по Северному бассейну большинство подписали договора на 15-летний период. А тут на ходу начинают менять правила игры".
По его словам, состоявшаяся в четверг акция — вынужденный жест со стороны рыбаков в ситуации, когда правительство ничего не объясняет.
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